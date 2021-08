Izrael čelí další vlně covidu-19. Hrozí také v Česku, varují experti

Úřady v Izraeli evidují rekordní přírůstky nových případů a země se tak potýká s další vlnou koronaviru. Děje se tak přesto, že země patřila mezi premianty v očkování. Podle odborníků za to může varianta delta, která je nakažlivější než jiné mutace. Například v úterý minulý týden přibylo v Izraeli přes 12 tisíc nemocných, což je nejvíce od začátku pandemie. Nyní je to denně okolo pěti až šesti tisíc nových případů.



Z informací tamního ministerstva zdravotnictví vyplývá, že kromě lidí odmítajících vakcinaci jsou mezi nově nemocnými také ti, kteří už jsou plně naočkovaní. Obě dávky vakcíny dostalo zhruba přes 63 % izraelské populace.



I když počet nakažených roste, lidé mají zpravidla mírný průběh onemocnění. "Míra závažných onemocnění u očkovaných je přibližně jedna desetina proti tomu, co pozorujeme u neočkovaných. Vakcína má tak více než 90% účinnost při prevenci závažných onemocnění,“ sdělil pro portál CNBC specialista na infekční choroby Eyal Leshem.



Právě očkovací látka měla zabránit značnému množství hospitalizací nebo závažným průběhům onemocnění.



Od začátku srpna Izraelci navíc očkují třetí dávkou. Tu původně dostávali lidé starší 60 let, nyní už je k dispozici také pro lidi od 30 let. Právě další dávka by podle expertů měla lépe chránit proti variantě delta. "Lidé, kteří dostali posilovací dávku, mají mnohem nižší riziko nákazy,“ vysvětlil Leshem. Lékaři používají k přeočkování vakcínu od firem Pfizer/BioNTech.



Experti se shodují, že počty nových případů začnou růst také v dalších státech a výjimkou nebude ani Česko. "Zhoršení situace je velmi pravděpodobné. Bude to souviset zejména se zhoršením počasí a s tím, že se lidé budou více potkávat v uzavřených prostorách. Většinou by však u nás mělo jít o neočkované a mladší ročníky, takže počty závažných průběhů, hospitalizací a úmrtí by neměly dosahovat takových hodnot, které jsme zažívali loni v zimě,“ řekl TN.cz šéf České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.



"S tím, že na podzim budou čísla narůstat, se dá počítat. Virus by se mohl začít chovat sezónně, kdy podzim a zima je právě sezónou respiračních onemocnění,“ vysvětlil vakcinolog Roman Chlíbek.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude v Česku v případě pandemie rozhodující září. Více se dozvíte v následující reportáži: