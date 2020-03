Jak se budou sledovat nakažení? Návrh krizového štábu budí rozpaky

Šmírující Velký bratr, nebo převratná novinka, která pomůže v boji se zákeřnou nemocí? Vše začíná už ve chvíli, kdy u člověka test potvrdí nákazu novým typem koronaviru. Testovanému pak zavolá hygienik, že je pozitivní. A vzápětí se ho zeptá na souhlas se zapojením do chytré karantény.

"Pokud vydá souhlas, tak bude vytrasován zpětně jeho pohyb po inkubační dobu," vysvětlil Prymula. Operátor by měl mít během pár minut v ruce mapu, kde se nakažený několik posledních dní pohyboval. Prozradí to data z mobilu a platebních karet.

"Slouží to skutečně pouze pro podporu hygienika, aby mohl lépe klást dotazy a maximálně se eleminovalo riziko, že se na někoho zapomene," vysvětlil výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Rizikové kontakty, například příbuzné, u kterých byl dotyčný na návštěvě, pak čeká okamžitá karanténa. "Budou za nimi vyslány odběrové týmy. Jejich kapacita se zvýší asi pětinásobně, abychom to stihli objezdit," doplnil Prymula.

Hygienik ale také pozná, kdy přesně jste zaplatili kartou, bude vědět, u které kasy, a také pozná, v kolik hodin a ve kterém obchodě jste se pohybovali. Bude tak možné dohledat i konkrétní prodavačku, u které nakažený zaplatil.

A to samé data z mobilu. Na jejich základě bude hygienik vědět třeba i to, ve které tramvaji jste jeli nebo na které benzince jste cestou do práce tankovali. Bude tak znát přesný pohyb nakaženého pět dnů zpětně. Každou vteřinu.

S projektem inteligentní karantény by měla výrazně pomoci i armáda. A to hlavně co se týče lidských zdrojů. Vojáci budou posilovat odběrové týmy. Za kým ale přijedou a kdo na základě chytré karantény skončí v té reálné, rozhodne vždy hygienik.

Na užitečnosti trasování lidí se shoduje většina politiků. Připouští ale, že vládní vize chytré karantény není stoprocentní. Některé opoziční strany by například uvítaly, kdyby se trasování ještě rozšířilo. Kteří politici by si to přáli, zjistíte v reportáži Háty Sassmannové:

Chytrá karanténa má v České republice začít fungovat od 12. dubna. Jak to bude se zjišťováním totožnosti lidí, se kterými se nakažený setkal? Na to v Televizních novinách odpovídal epidemiolog Prymula a koordinátor projektu chytré karantény COVID19CZPetr Bartoš:

Kvůli pandemii koronaviru nezavádí technologie, které mají sledovat pohyb nakažených a zabránit tak dalšímu přenosu, jen Česko. Například Izrael do boje proti šíření viru nasadil bezpečnostní složky a jejich protiteroristický sytém. Více se dozvíte v reportáži Petry Matýskové:

Chystá se také u nás sledování lidí, kteří mají být kvůli nákaze v karanténě? Mobilní data by to umožňovala. Odpovídal znovu šéf krizového štábu Roman Prymula: