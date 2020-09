Kroužky, nebo křížky? A kolik kandidátů volit? NÁVOD NA HLASOVÁNÍ

Volby do krajských zastupitelstev se budou konat v pátek 2. a sobotu 3. října 2020. Na stejný termín připadá i první kolo senátních voleb. Případné druhé kolo připadne na 9. a 10. října. Volit může každý občan ČR, kterému bylo 18 let, případně potřebného věku dosáhne nejpozději druhý den voleb.

Co je preferenční hlasování

Jde o metodu hlasování, kdy má volič možnost změnit pořadí kandidátů. Pokud mu nevyhovuje například leader vybrané strany, pomocí preferenčních hlasů má možnost upřednostnit jiné kandidáty na lístku.

Preferenční hlasy se uplatní například při hlasování do Poslanecké sněmovny. Roku 2017 se podařilo díky preferenčnímu hlasování vstoupit do sněmovny Dominiku Ferimu (TOP 09). Na kandidátce byl přitom uvedený až na posledním místě.

Tento druh hlasování je využíván i při komunálních volbách a při nadcházející volbě do krajských zastupitelstev. "Preferenční hlasování se dotýká pouze typu voleb, kde je v nabídce více kandidátů. To znamená, že se netýká prezidentské volby a volby do senátu, protože tam se vybírá vždy pouze z jednotlivců, kandidátů, v tom druhém kole se pak vybírá pouze ze dvou," popsal TN.cz politolog Jan Kubáček.

Jak to funguje

V případě krajských voleb může volič označit maximálně čtyři kandidáty na jednom hlasovacím lístku. Pokud kandidát získá alespoň pět procent preferenčních hlasů z celkového počtu platných hlasů daného volebního uskupení, připadne mu mandát.

Volič si může vybrat, jestli podpoří konkrétní stranu, volební hnutí, nebo jednotlivce. "Do volební obálky, která je připravená ve volební místnosti, se vkládá pouze jeden volební lístek s jednou kandidátkou politického subjektu. Obálku dostane každý volič po předložení a zkontrolování občanského průkazu," řekl Kubáček.

Hnutí Trikolóra chce poprvé soupeřit v krajských a senátních volbách. Podívejte se na reportáž TV NOVA:

Kroužkování vs. křížky

Zvláštností krajských voleb je, že na rozdíl od jiných se v nich zvolení kandidáti kroužkují. Volič může využít až čtyři kroužky, nebo například pouze jeden. Obecně platí, že čím méně kandidátů zakroužkuje, tím je jeho hlas silnější.

Na správné označení vybraných kandidátů je třeba pamatovat. Pokud se volič splete a místo kroužku jméno označí křížkem, jeho hlas bude neplatný. V takovém případě je to stejné, jako kdyby hlasovací lístek poškodil nebo nehlasoval vůbec.

Průkaz voliče

Preferenčního hlasování se může volič zúčastnit i v jiném městě než v tom, kde žije, pokud má průkaz voliče. Stále však platí, že to musí být ve stejném volebním obvodu, tedy kraji.

"Těch možností má poměrně hodně například Středočech, protože ten kraj je velký, lidnatý, naopak například občan Karlovarského, Libereckého či Zlínského kraje ty možnosti má menší, protože je menší i kraj," popsal Kubáček.

ANO chce vyhrát volby s heslem Ukázaná platí. Více v reporáži TV NOVA: