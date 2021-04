Proč se žáci nesmějí testovat doma? Reakce ministerstva na dotazy rodičů

Předškoláci a některé děti na základních školách by se měli začít vracet do škol 12. dubna, zveřejnil ministr školství Robert Plaga (za ANO). K návratu dětí k výuce mají rodiče řadu dotazů. Mnozí netuší, proč se například řeší rotační výuka, jak bude probíhat testování dětí a proč se do škol vrací jen některé. Na nejčastější otázky odpovědělo ministerstvo školství.