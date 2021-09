Jak to bude s dovolenou po sezóně: Odhady ministerstva o šíření covidu

Chladnější počasí svědčí šíření koronaviru. Mimo jiné se proto objevují obavy, jak to bude s mezi Čechy oblíbenou dovolenou po konci letní sezóny. "S nastávajícím podzimem se koronavirová situace může rapidně zhoršit – ostatně vloni to nastalo hned v září. Turistické destinace také hlásí, že právě nyní po sezóně v resortech zůstává více takzvaných digitálních nomádů, tedy lidí, kterým zaměstnavatel umožňuje trvalý home office. Je zkrátka potřeba počítat s více komplikacemi než přes léto,“ uvedl produktový ředitel Slavia pojišťovny Ladislav Bělina.



Zhoršení koronavirové situace by pak mohlo znamenat častější změny v cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví, který určuje pravidla pro příjezd do Česka z různých zemí Evropy i světa.



Predikce vývoje koronaviru v Česku podle ministerstva zdravotnictví mají několik scénářů. Podle té realistické bude situace na podzim zhruba stejná jako nyní, podle nejhorší varianty by se ze 70 procent opakoval loňský scénář šíření koronaviru. Ve všech scénářích se počítá s nižší vytížeností nemocnic kvůli vážným případům.

Cestování s rodinou



I cestovní kanceláře zaznamenaly změny v chování svých klientů. "U rodin s dětmi cítíme velice silně, že to, co bylo dřív normální, tedy že si rodina s dětmi třeba vzala děti klidně ze školy a udělali si výlet, tak to v tuhle chvíli nepřipadá vůbec v úvahu. Rodiče jsou prostě rádi, že děti začaly chodit znovu do školy a nechtějí je připravit ani o jeden den ve škole. Takže když je třeba volno 28. září nebo 28. října a zbydou tam dva tři dny ve škole, které by se daly využít, tak to nyní ty rodiny vůbec neplánují," prohlásil mluvčí Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež.

Zbytek Čechů naopak vyhlíží cestovní možnosti. V rozletu je ovšem dle Papeže brzdí mlžení a nepředvídatelné vyhlašování různých opatření ministerstvem zdravotnictví. "Lidé jsou na to citliví. V tomto je situace velmi složitá, snažíme se s ministerstvem komunikovat, oni na nás úplně kašlou, jsme jim lhostejní, ignorují naše požadavky na schůzku," dodal. Tato skupina zájemců o cestování se podle papeže zřejmě bude s plánováním výletu čekat až na poslední chvíli.



