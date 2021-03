Sputnik je pro Česko dobrý, účinnost všech vakcín je stejná, řekl Hořejší

Z vakcín, které mají vytvořit imunitu proti nemoci covid-19, mají někteří lidé obavy. "Ten virus tady s námi bude v nějaké formě i nadále," predikuje Hořejší. "Proto se musíme snažit, abychom dostali počet těch infekcí na co nejnižší míru, aby mutoval co nejméně," dodává.

Podle imunologa bude potřeba proočkovat alespoň 90 procent populace. Bohužel vakcína není účinná u všech. "U deseti procent lidí se z nějakého důvodu to očkování neujme. Ale běžně u očkování na chřipku je to 50 procent," popisuje Hořejší.

V našich zeměpisných šířkách je podle imunologa Hořejšího důležité po dohodě s lékařem doplňovat vitamin D. "Všeobecně imunitu oslabuje stres, s tím bychom se měli snažit něco udělat," říká Hořejší.

Tyto vakcíny byly vyvinuty během několika málo měsíců. Proto také v lidech budí nedůvěru. Podle imunogola to je tím, že se v posledních letech vývoje vakcín vylepšily. "Určitě se nechte očkovat, protože když se nenecháte očkovat, tak se vystavujete nebezpečí. Rizika viru jsou 10x vyšší než rizika očkování," říká imunolog.

"Podle mě je jedno, jakou z těch vakcín se necháte naočkovat. Všechny vakcíny jsou víceméně srovnatelné," vysvětluje Hořejší. Stejně tak mluví Hořejší o ruské vakcíně Sputnik. Princip vakcíny je stejný jako AstraZeneca. "Dokonce je tam i jeden trik, který ji dělá o trošku lepší," dodává.

"Nemám žádné důvody o pochybování. Tato vakcína se používá ve velkém měřítku v několika zemích a nejsou tam hlášeny žádné problémy," říká Hořejší. Kdyby mohl, tak by ji ihned povolil.

"Já si myslím, že vše svědčí o tom, že tyto alternativní vakcíny, čínská i ruská, jsou stejně dobré jako ty západní," říká Hořejší. Podle něj bychom se jim neměli bránit. Pokud ovšem vynecháme politické názory. Podle něj by někteří lidé ruské či čínské vakcíny nechtěli, ale měla by to být otázka zdraví, nikoliv politického názoru.