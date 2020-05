Druhá vlna nákazy může přijít z mnoha důvodů, říká infektolog IKEMu

Infektolog Petr Smejkal je spíše optimistický, rozhodně ale nechce stav zlehčovat. "Momentální situace je dobrá. Jak ale víme, virus má svoji inkubační dobu, proto efekt současného rozvolňování opatření můžeme posoudit až tak v půlce května,“ vysvětluje odborník. Co si myslí o důsledcích předčasného rozvolňování, se podívejte i ve videu pod titulkem.

K rozvolňování dochází v etapách od 20. dubna, poslední tři dny ministerstvo zdravotnictví skutečně sleduje nárůst v počtu nakažených. S rozvolňováním se vyšší míra nemocných očekává, nárůst naštěstí není nijak dramatický a odpovídá očekávané míře promořování. Sledované číslo R je stále pod hranicí 1. Pokud by se ale nákaza šířila rychleji, mohlo by se další ohlášené rozvolňování zpomalit.

V Česku je momentálně 7 689 lidí s potvrzenou nákazou, do konce května by jich mohlo být 8 500. Zhruba tisícovka nových nakažených by neměla dramaticky zatížit tuzemské zdravotnictví, hospitalizaci potřebuje jen malé procento nemocných.

"Nebezpečný na tomto viru je asymptomatický přenos, tzn. že ho vylučují jedinci ještě před tím než se u nich projeví nějaké příznaky," varuje infektolog. I proto je nezbytné, aby lidé dodržovali předepsaná opatření, jako sociální distanc, nošení roušek a zvýšenou hygienu rukou.

"Druhá problematická věc je tvorba protilátek proti tomu viru. Je totiž velmi variabilní a záleží asi na tom, jak hodně je dotyčný člověk nemocný. Když je málo nemocný, nemusí si protilátky vůbec vytvořit,“ upozorňuje Petr Smejkal. To ukazuje i test kolektivní imunity, který se momentálně vyhodnocuje, předběžně ale ukazuje na promořenost české populace pod jedním procentem.

Mnoho evropských zemí predikuje, že v květnu by mohly dosáhnout vrcholu epidemie a počty nakažených by pak mohly začít klesat. Pokud ovšem nepřijde obávaná druhá vlna, kterou momentálně prožívají některé asijské země. V Asii je většinou příčinou otevření hranic a návrat občanů, kteří uvízli v zahraničí, odkud si nákazu přivážejí.

Druhá vlna může ale přijít z celé řady dalších důvodů. "Nová epidemie například přijde, pokud virus zmutuje. Takovou variantu ale nevidím jako pravděpodobnou," domnívá se Smejkal.

Pravděpodobnější, i když stále hypotetický scénář je, že se druhá vlna ukáže v době zhoršeného počasí, například na podzim, kdy panuje větší vlhkost a nižší teploty. To je období, kdy se každoročně objevuje i nová epidemie chřipky. Pokud budeme mít epidemii chřipky a epidemii koronaviru ve stejnou dobu, nemocnice musí být pořádně připravené.

"Jestli bude současně probíhat i epidemie chřipky, tak to samozřejmě může být horší. Nemocnice ohledně ochranných pomůcek, izolačních místností, kvalifikovaného personálu, ventilátorů a dalšího, musí být připravené pořád. Každá nemocnice by měla mít svůj pandemický plán pro případ velké respirační infekce, protože tu jsou a budou. Nemůže nás taková epidemie zaskočit, pokud to není něco úplně katastrofálního. Koronavirus to ale není,“ uklidňuje Smejkal.

Když budou lidé dodržovat nařízená opatření, nosit roušky, mýt si ruce a dbát na rozestupy, tak se prý není čeho bát. Toto období není jednoduché, my ho ale zvládneme. Petr Smejkal proto apeluje na Čechy. "Všechno začíná u vás. Nemyslete si, že za vás bude pořád někdo něco řídit. Začněte u sebe, buďte odpovědní.“

Co si o dopadech rozvolňování myslí uznávaný epidemiolog, se podívejte v následující reportáži: