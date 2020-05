ŽIVĚ: Ministři představují nová pravidla. Dotknou se škol i restaurací

Nárůst nakažených v Česku už třetí den po sobě stoupá. Ministři na tiskové konferenci představí pravidla pro provozovny, které se mohou otevřít po 11. květnu. Nová opatření se budou týkat také akcí do 100 lidí a škol. Brífink můžete sledovat v přímém přenosu.

Hlavní události



- Hygienici v Česku evidují celkem 7689 pozitivních testů na koronavirus, 3314 lidí se vyléčilo a 237 lidí zemřelo



- Od 9:00 proběhne tisková konference ministerstva zdravotnictví ohledně další vlny rozvolňování 11. května. Sledujte ji v tomto článku živě

- Během čtvrtka bylo potvrzeno 103 nových případů nákazy Covid-19, šest nakažených podle statistik zemřelo



- Podle odhadů ministerstva zdravotnictví bude na konci května 8500 nakažených



- Roušky budeme zřejmě nosit i v červnu, vláda ale schválila další výjimky



- Žáci devátých tříd se budou moci do škol vrátit 11. května, oznámila vláda. Od stejné doby se můžou konat i akce až pro 100 lidí

V pátek od 09:00 proběhne tisková konference ministerstva zdravotnictví k představení podmínek a hygienických pravidel pro jednotlivé provozy a činnosti, které se obnoví 11. května, zazní také informace k pravidlům akcí pro 100 lidí. Na TK vystoupí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství Robert Plaga a vicepremiér Karel Havlíček, můžete ji sledovat v tomto článku živě.

Ve čtvrtek proběhlo mimořádné zasedání vlády, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na něm uvedla, že vláda navrhla zrušení daně z nabytí nemovitosti. Návrh musí nyní schválit Senát.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) následně oznámil výjimky z nošení roušek, které platí od 1. května. Týkají se dětí ve školkách, duševně nemocných či umělců a moderátorů.

Dění v Česku i ve světě sledujeme on-line:

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Koronavirová krize Začala tisková konference ministerstva zdravotnictví IKEM se vrací k normálnímu provozu IKEM se pomalu a postupn zan vracet k normlnmu provozu. Zvyujeme ale hygienick opaten a chystme novinky - vce stanovi s desinfekc, v ambulancch se budou dodrovat 2m rozestupy a pipravujeme nov objednvkov systm, kter bude dohlet i nad obsazenost ekren. pic.twitter.com/R94MJQe5nr — IKEM (@ikemcz) April 30, 2020 V devět hodin tiskovka ministerstva zdravotnictví Od devití hodin proběhne tisková konferenc ministerstva zdravotnitví, ohledně pravidel a podmínek po další vlně rozvolnění pravidel 11. května. Vystoupí na ni ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství Robert Plaga a vícepremiér Karel Havlíček.

Žáci devátých tříd se vrátí do škol 11. května, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Celkově se bude moci sejít až 15 lidí. Výjimka se týká také závěrečných ročníků středních škol a dalších. Účast ale zůstává dobrovolná.

Velké letní festivaly, kterých se účastní každý rok tisíce lidí, se letos konat nebudou. Místo zakoupeného vstupného budou moct organizátoři nabídnout poukázky na náhradní akce nebo na stejnou akci v jiném termínu, uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Akce do 100 osob se budou moci konat od 11. května, otevřou tak i divadla nebo kina.

Příští týden by měly být známy oficiální výsledky plošného testování, epidemiolog Rastislav Maďar však odhaduje promořenost populace pod jedno procento. To by znamenalo, že panuje obrovské riziko další vlny epidemie. Dlouhou dobu bychom navíc nemohli spoléhat na takzvanou kolektivní imunitu.

"Zdá se skutečně, že je velmi nízká, vypadá to na číslo pod jedno procento. Z praktického hlediska to znamená vysokou vnímavost naší populace a naopak malou přítomnost viru v ČR," vysvětlil pro TN.cz

Pokud se situace dramaticky nezmění, mělo by být v Česku ke konci května podle předpokladů 8 500 nakažených "Situace je ale stále velmi stabilní a vyvíjí se dobrým směrem. Roste počet vyléčených, přes 40 procent se z onemocnění dostalo," řekl včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Navzdory jeho slovům ale počet nakažených v Česku ve čtvrtek výrazně vzrostl, poprvé od 21. dubna počet nových případů znovu překročil stovku, konkrétně testy odhalily 103 nakažených. Celkový počet nakažených koronavirem tak stoupl na 7682. Po dvou dnech bez zaznamenaných obětí jich navíc přibylo devět, někteří z těchto lidí ale zemřeli už dříve, ministerstvo zdravotnictví je jen započítalo později.

Koronavirus ve světě

Ve světě již nemocí Covid-19 onemocnělo více než tři milony tři sta tisíc pacientů, za čtvrtek zaznamenaly statistiky téměř 86 tisíc nových případů, 5801 lidí podle oficiálních čísel zemřelo. Celkově onemocnění podlehlo již 234 tisíc lidí.

Nejhorší situace zůstavá v USA, kde ve čtvrtek úřady opět hlásily přes 30 tisíc nakažených, méně lidí než v předešlých dnech naopak zemřelo. Situace je velmi dramatická v Brazílii a Velké Británii, kde za den přibylo přes šest tisíc případů, v Rusko to bylo dokonce ještě o tisícovku více.





Podívejte se na reportáž TV Nova o situaci ve světě: