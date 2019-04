Jourová to má za úspěch, Češi ne! Dvojí kvalita úplně nezmizí

Nově schválená směrnice dvojí kvalitu potravin nezakazuje. Podle textu, který odsouhlasili poslanci Evropského parlamentu, bude muset Evropská komise situaci za dva roky znovu přehodnotit a posoudit, jestli by neměla být zařazena mezi nekalé obchodní praktiky.

To se nelíbí třeba české europoslankyni Olze Sehnalové. Ta se problematice dvojí kvality věnovala v Evropském parlamentu dlouhodobě. "Jako člověk, který téma do Bruselu přinesl a systematickou prací jej z nechtěného dotáhl až do zákonné úpravy, spokojená nejsem. Přijatý zákon totiž obsahuje řadu právních kliček, přímo šitých na míru velkým výrobcům, kteří z dvojí kvality mají velký byznys," uvedla poslankyně za ČSSD.

"Není to úplný zákaz dvojí kvality bez výjimek, jak jsem navrhovala. Naopak, každé podezření na dvojí kvalitu musí složitě posuzovat dozorový orgán, sbírat důkazy, vyjádření výrobců. To v praxi nemůže fungovat. Ještě horší je, že zákon připouští odůvodněné a objektivní faktory, díky kterým výrobci mohou potraviny a další zboží i nadále přizpůsobovat místním chutím, cenovým preferencím a kdo ví čemu ještě, protože si prolobbovali, že tyto faktory nebudou v textu všechny vyjmenovány. Takže dovoleno je prakticky cokoliv," varuje Sehnalová.

Zákaz se už jednou podařilo prohlasovat v Evropském parlamentu. Výsledný text musí ale schválit ve stejné podobě europoslanci i zástupci vlád na Radě EU. Proti zákazu však vystupovaly některé státy, například Německo a Rakousko. A když ještě mohli europoslanci text změnit, zástupci z těchto států nakonec hlasovali proti.

Že Česko chtělo přísnější text, přiznává i ministerstvo průmyslu a obchodu. "Nakonec jsme podpořili přijetí úpravy alespoň v dohodnuté podobě, protože i ta přispěje ke zlepšení potírání dvojí kvality zboží na vnitřním trhu. Během vyjednávání bylo zřejmé, že pokud by se text tohoto ustanovení zpřísnil, celá řada členských států by návrh nové směrnice nepodpořila a my bychom tak neměli vůbec nic," řekla ministryně Marta Nováková.

Eurokomisařka Věra Jourová, do jejíž pole působnosti spadá právě ochrana spotřebitele, označila přijetí nové směrnice za skvělou zprávu. "Zákazníci budou těžit z větší transparentnosti při on-line nákupech a úřady budou moci uvalit přísnější sankce. Také máme jasná pravidla na potírání problematiky dvojí kvality produktů," napsala Jourová na twitteru.

Rozdíly podle Jourové musí být opodstatněné a doložené. "Ještě před dvěma lety se ta věc považovala za pseudotéma, které vůbec neexistuje. Poprvé v historii stanovujeme jasná a vymahatelná pravidla proti dvojí kvalitě. Je to velký úspěch," uvedla česká eurokomisařka začátku dubna na dotaz TN.cz.

Za velké porušení a poškození zákazníků v několika členských zemích hrozí pokuta až do výše 4 % z ročního obratu. Pro směrnici hlasovalo 474 europoslanců, 163 bylo proti a 14 se zdrželo. Až text schválí Rada, budou mít členské státy 24 měsíců, aby směrnici implementovaly do svého právního řádu. A právě tady vidí Sehnalová ještě šanci, opatření zpřísnit a znovu otevřít debatu.

"Ať je značeno stejně jenom to, co je opravdu stejné. A ať mají spotřebitelé na první pohled jasno, co kupují. To se Evropské komisi nebude líbit, takže se se dvojí kvalita na půdu evropských institucí znovu brzo dostane. Mezitím chci nasbírat důkazy o tom, že se zdaleka nejedná jen o potraviny," dodala europoslankyně.

Nová směrnice dále řeší ochranu zákazníků při on-line nákupech. Služby, které umožňují nákupy od různých prodejců a nabízejí srovnání, třeba portály eBay, AirBnB či Skyscanner budou muset odhalit parametry, podle kterých zákazníkům řadí nabídky. Zákazníci také budou muset být informováni, od koho zboží či služby nakupují a jestli jim byla upravována cena na míru.

