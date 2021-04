Jsem "vězněm" v Thajsku, české úřady mi nepomohly, tvrdí zamilovaný Čech

Redakci TN.cz se ozval zoufalý Čech, který je podle svých vlastních slov kvůli koronaviru a lásce "vězněm" v thajském Bangkoku. Ondřej by rád i s partnerkou, kterou si tam našel, odcestoval do Česka, ale místní ani české úřady mu údajně nedokáží nebo nechtějí pomoct.

"Spousta lidí si pravděpodobně myslí, že zavřené hranice znamenají jen to, že se nebudou moci jet koupat v létě k moři. Nebo to, že si zahraniční turisté nebudou moci fotografovat Karlův most. Avšak mně tento krok ze strany vlády v současné době ničí celý můj život," začíná své vyprávění Ondřej B.

Svým způsobem je tak teď prý vězněm v thajském Bangkoku, protože jeho partnerka není Češka a tudíž se s ním nemůže kvůli zavedeným opatřením vrátit do vlasti. "Pokoušeli jsme se kontaktovat ambasády a požádat o schengenská víza pro mou partnerku, ale bylo nám to zamítnuto, protože nemůžeme prokázat doklad o registrovaném partnerství. Chtějí po nás doklad, který my ale bohužel v Thajsku nemůžeme získat, protože země neuznává registrované partnerství," zoufá si Ondřej.

Celá love story je přitom ještě zamotanější. "Ačkoliv má partnerka na první pohled vypadá jako krásná dívka, oficiálně je podle osobních dokladů muž. "Cítíme se velice diskriminováni - jak koronou, tak vládou - jak thajskou, tak i českou, která se k nám obrací zády," vylévá si srdce zamilovaný Čech.

Navíc ho tlačí čas - v Česku má totiž Ondřej prý hypotéky, které potřebuje splácet, aby nepřišel o bydlení. Bude se proto nejspíš muset vrátit. A v Thajsku páru mezitím docházejí peníze.

"Cítíme se být zahnáni do slepé uličky, ze které není cesty ven. Nevíme, co se s námi dál stane. Nechceme se kvůli koronaviru rozdělovat. Ničí životy a zdraví, neměl by ničit emoce a lásku," píše Čech.

Příběh velké lásky přitom podle jeho slov začal už před pandemií, která zamilovaný pár na dlouhou dobu nedobrovolně rozdělila. Oba si tak museli vystačit pouze s voláním a dlouhými textovými zprávami.

"Až pohár trpělivosti přetekl a rozhodl jsem se i přes všechny komplikace za partnerkou vyrazit, abych jí pomohl se všemi věcmi, které by ani sama neunesla. A s vyřízením formalit, které by sama nedokázala," vypráví Ondřej B. A zatímco byl v Bangkoku v povinné karanténě, česká vláda prý zavřela hranice pro cizince. Děsí ho, že po dlouhých 14 měsících odloučení se bude muset se svojí láskou znovu rozdělit.

"Navíc partnerce v současné chvíli umírá maminka a já jí nebudu moci být ani oporou, až se to stane. České ministerstvo zahraničních věcí se pyšní tím, jak denně pomáhá nesezdaným párům, ale nám podle oficiálních tabulek pomoci nelze," povzdechl si na závěr Ondřej B., který doufá, že jeho příběh třeba přispěje k rychlejšímu otevření hranic.

Redakce TN.cz s žádostí o vyjádření k případu oslovila i ministerstvo zahraničních věcí. To potvrdilo, že muž opravdu s úřady komunikuje.

"S dotyčným jsme v kontaktu, a to jak v ústředí, tak s ním komunikuje naše ambasáda v Thajsku. Partneři mohou o schengenské vízum požádat v rámci režimu tzv. nesezdaného páru. Podmínky, za kterých lze o vízum požádat, respektive ho získat, jsou uvedeny na našich stránkách. Doklad o registrovaném partnerství nebo uzavřeném manželství není podmínkou získání tohoto typu víza, partneři však musí doložit trvalý partnerský vztah," uvedla mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Pokud to neudělají, vízum podle ní dostat nemůžou.

"Cestování do ČR, stejně jako rozsah vízové agendy, jsou aktuálně omezeny ochrannými opatřeními ministerstva zdravotnictví a řídí se pravidly společnými pro schengenský prostor," doplnila Štíchová. Možnosti získat víza se podle ní rozšíří ve chvíli, kdy se situace vrátí do "normálních kolejí."