Kdo nepodpoří nouzový stav, bude zodpovědný za smrt lidí, zlobí se Babiš

Proti dalšímu prodloužení nouzového stavu se staví celá opozice. "Děláme vše pro to, aby nouzový stav nebyl potřeba. Již čtyřikrát jsme pro něj nehlasovali," vyjádřil se lídr Pirátů Ivan Bartoš s tím, že pro návrh na prodloužení nehodlají hlasovat ani ve čtvrtek.

Podle premiéra Babiše na prodloužení nouzového stavu závisí životy. "Pokud někdo ve čtvrtek neschválí nouzový stav, tak bude přímo zodpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo zodpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko," prohlásil.

O případném prodloužení stavu nouze rozhodne Sněmovna na čtvrteční schůzi. Vláda ale pro návrh hledá podporu jen velmi obtížně. "Nenecháme sebe ani celou republiku vydírat vládou, která se tváří: nouzový stav, nebo nic," odmítá vládní návrh lídr ODS Petr Fiala.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček naopak s prodloužením souhlasí. "Neprodloužit nouzový stav znamená hazard se zdravím a lidskými životy všech, bez ohledu na sympatie či antipatie k vládě nebo opozici," varoval na svém twitteru.

Premiér Babiš připomíná, že pokud má vláda bojovat proti covidu, musí dělat opatření. "Pokud chce někdo odvolat armádu z nemocnic a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko," řekl. Nouzový stav dle jeho slov nijak nesouvisí s rozpočtem.

Aktuálně platí nouzový stav do neděle 14. února. Pokud by Sněmovna schválila jeho prodloužení o dalších 30 dní, trval by až do úterý 16. března.