Kdy se rozběhnou dětské kroužky? Na schůzi o tom rozhodne vláda

V pondělí se dvě hodiny po poledni schází k jednání vláda. Ministři by měli řešit mimo jiné obnovení kroužků a jiných volnočasových aktivit pro děti nebo urychlení dostavby Pražského okruhu. Tisková konference je naplánovaná na 16. hodinu a na TN.cz i ve vysílání TN LIVE ji přineseme v přímém přenosu.

O rozvolnění volnočasových aktivit jednal ministr školství Robert Plaga (za ANO) s hlavní hygieničkou podle vlastních slov naposledy v pátek.

"Co se týká aktivit v kroužcích, tak bychom byli velmi rádi, kdybychom už na dnešní vládě schválili úpravu, aby v krajích, kde je pro děti otevřený sport, tak aby byl obdobný režim i pro jiné volnočasové aktivity. Pevně doufám, že dnes na vládě to budeme řešit," uvedl v pondělní Snídani s Novou Plaga. Konkrétnější ale nebyl.

Kromě uvolňování protiepidemických opatření mají ministři řešit mimo jiné také urychlení výstavby Pražského okruhu, návrhy na jmenování profesorů nebo na to, že by se vláda připojila do dvou řízení u Ústavního soudu. Ta se týkají pandemického zákona a zákona o odpadech.

Ministři by také na pondělním jednání měli schválit usnesení, které protáhne povinnost firem testovat své zaměstnance až do konce června.

Vláda zasedá v den, kdy se v Česku opětovně rozvolňuje - lidé si tak mohou (s testem) po velmi dlouhé době opět zajít ke kadeřníkovi, do lavic a tříd se také vracejí další děti předškolního i školního věku.