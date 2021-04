Ministr řekl, která odvětví kultury otevřou první! Divadla mají smůlu

Divadla a kina pravděpodobně do léta neotevřou. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se nejdříve budou otevírat muzea, galerie, hrady a zámky. V ohrožení jsou i letní koncerty a festivaly.

Řada umělců se rozhodla na nic nečekat a než by seděli doma, raději vyrazili pomáhat tam, kde je to potřeba. "Chvíli mi to trvalo, než jsem pochopila, jaká je situace. Odjela jsem na Moravu za rodinou, kde jsem potom tři měsíce pracovala v lese a sázela jsem stromy," popsala herečka Sarah Hlaváčová.

Když na podzim přišla druhá vlna, rozhodla se absolvovat jednodenní pečovatelský kurz od Českého červeného kříže a nastoupila do nemocnice jako sanitářka.

"Nastoupila jsem do nemocnice Milosrdných sester pod Petřínem, kde jsem od konce října. Stále tam občas docházím, měříme tlak, ráno probíhá hygiena pacientů, krmení, polohování," doplnila Hlaváčová.

V ohrožení je už i nadcházející sezóna letních hudebních festivalů. Některé už ji předem vzdaly, další se teprve rozhodují.

"Situace opravdu nevypadá růžově, ale stále jsme od vlády neslyšeli jasná pravidla pro pořádání akcí během letní sezóny. Nedošlo ani k rušení účasti hlavních kapel. Interně jsme si ale stanovili, že naše rozhodnutí ohledně konání, či nekonání v tomto roce - případně o rozsahu - padne po Velikonocích," sdělila mluvčí Rock for People Anna Mašátová.

Naději, že si letos před diváky v létě zahrají, mají i menší kapely. "Kdyby teď vláda řekla, že by se za měsíc mohlo začít koncertovat, tak to bohužel tak nefunguje. My se musíme jako muzikanti udržovat, takže zkoušíme, scházíme se pravidelně a v pauze jsme teď využili toho, že jsme nahráli a budeme vydávat desku," sdělil hudebník Kryštof Tomeček.

Pro některé kapely tvoří vystupování na plesech a na svatbách podstatnou část příjmů. "Letošní plesová sezóna měla být pro naši kapelu vlastně jedna z nejúspěšnějších za dobu našeho devítiletého působení. V podstatě jsme tím přišli o obrat asi 450 tisíc. Už v tuhle chvíli mi ruší svatby na letošní léto a přesouvají většinu z nich na příští rok," potvrdila zpěvačka Zuzana Mimrová.

Podle Zaorálka by se po Velikonocích měl spustit další kompenzační program covid kultura pro firmy, které podnikají právě v tomto sektoru.