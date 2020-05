Klauni v krizovém štábu! Šmucler ohlásil konec roušek. Hamáček to popřel

"Moje malá vítězství. Plošné nošení roušek skončí s nouzovým stavem. Udělal bych to rychleji, ale je to zkrácení,“ napsal na své sociální sítě prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.



Ministr vnitra a předseda krizového štábu Jan Hamáček však toto tvrzení o pár minut později vyvrátil. "Ústřední krizový štáb nepřijal žádné rozhodnutí či doporučení k ukončení nošení roušek. Tato věc je v kompetenci ministerstva zdravotnictví a řídí se jeho mimořádným opatřením,“ informoval na twitteru Hamáček.

Šmucler na to okamžitě na twitteru zareagoval. "Doplněk. Ústřední krizový štáb řešil konec plošného stavu, ale ukončení musí schválit někdo jiný. Věřím, že se to stane, ale osobně to už dál neovlivním a už vůbec nerozhodnu,“ napsal.