Komise nemá patent na rozum, řekl Babiš. Jourová audit řešit nebude

"Vůbec nechápu, jak si Evropská komise může dovolit vykládat české zákony. Vykládá zákon, který se jmenuje lex Babiš a který byl speciálně napsán proti Babišovi, a vlastně říká, že je špatně. Já jsem ale postupoval podle něj," uvedl Babiš na brífinku v Madridu, kde se účastní klimatického summitu.

Evropská komise podle českého premiéra nemá patent na rozum a není pro něj autoritou. "Předtím do Česka poslala předběžný audit, teď tvrdí, že je to konečný audit. Ale to neznamená, že má pravdu. To znamená, že se k tomu Česko vyjádří a pokud to nebude v souladu, ohradí se," dodal.

Premiér zároveň znovu zopakoval, že ho udivuje, kdy do Česka auditní zpráva dorazila. "Rozhodnutí přišlo v posledních minutách, než minulá Komise skončila," prohlásil s tím, že sám účastníkem řízení není, proto ani nemá ke zprávě přístup a nebude s jejím obsahem obeznámen.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová mezitím svolala na úterní dopoledne tiskovou konferenci, kde by se k situaci měla vyjádřit. Na sociální síti pak vysvětlila, proč se domnívá, že nejde o konečnou verzi auditu, přestože mluvčí Evropské komise to už dvakrát potvrdil.

"V průvodním dopise nám (EK) píše, že do doby 'final conclusion' jde o důvěrnou zprávu, a také, že máme 60 dnů na odpověď, zda závěry zprávy přijímáme či nikoliv. Již z těchto dvou odstavců je jasně zřejmé, že nejde o finální rozhodnutí," napsala Dostálová.

Česká eurokomisařka Věra Jourová uvedla, že zpráva sice finální je, ale proces auditu zatím ukončen není. "Česká strana má dva měsíce na odpověď, jak naloží s tou zprávou, ale jestli tím momentem ukončí proces, nebo ne, bude opět na auditním orgánu. Tam to není striktně dané," vysvětlila.

Jourová zároveň odmítla, že by věc sama v rámci svých pravomocí v Evropské komisi řešila a nemá proto ani důvod znát obsah zprávy. "Z pozice mé práce nemám do finančních záležitostí co mluvit," doplnila.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v pondělí vyzval šéfy sněmovních stran vyjma ANO, aby se sešli a společně koordinovali další postup. "Je namístě, aby se zúčastnila také ČSSD. Chceme zveřejnění auditu, svolání kontrolního výboru sněmovny a zařazení tohoto bodu na jednání skrze grémium," sdělil.

Podle Babiše je opozice hysterická. "Lídři opozičních stran mají konečně program. Já tam nejsem pozvaný, tak to nebudu komentovat," řekl a znovu kritizoval také neziskovou organizaci Transparency International, která na jeho možný střet zájmů dlouhodobě upozorňuje. "Není možné, aby dotační podvodník zůstával v čele vlády," řekl zase ředitel TI David Ondráčka na tiskové konferenci.

První auditní zpráva, která se zabývá možným střetem zájmů Babiše, dorazila na ministerstvo pro místní rozvoj v pátek večer. Její obsah zatím zůstává neznámý, časopis Respekt ale informoval, že pro premiéra kontrola "nedopadla dobře". Komise měla potvrdit jeho střet zájmů.