Komunisté zahájili kampaň: Ondráček věří kráse svých kolegyní!

Do svojšického amfiteátru se sjeli stovky příznivců Komunistické strany Čech a Moravy a přesně ve 13:05 byla volební kampaň zahájena. Program je tradiční, komunisté slibují sociální jistoty, zabrání rozkrádání republiky. Lidem chtějí vrátit životní standard, na který byli zvyklí před sametovou revolucí. „To, co nám ukradli, nám musí vrátit! Já to říkám těm mladým, my jsme si žili jako prasata v žitě!“ hřímal Václav Ort z Královéhradeckého kraje. „Věřím, že tyto krásné ženy, navíc inteligentní přitáhnou vás voliče k urnám,“ chválil kolegyně zase Zdeněk Ondráček.

Vedení strany chce obsadit i vedení krajů. A minimálně obhájit pozici jednoho hejtmana. Ne všichni, kdo dorazili, ale s programem strany souhlasí. Objevila se třeba skupinka s vlajkou EU a fotografiemi Milady Horákové. Někteří mladí komunisté, například v uniformě vojáka KLDR, si ale rozvracet setkání nenechali.

Nakonec se oba tábory srovnaly do dvojřadu, pod podiem byli narušitelé, před nimi vlajkonoši s komunistickými hesly. Po zhruba hodině začala volná diskuze, byl čas i na přípitek na úspěšné volby nebo na losování tomboly.