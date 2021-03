Kontroly v karanténě? Právník řekl, co policie může a jaké má pravomoci

Policisté budou nově spolu s hygieniky kontrolovat dodržování covidových karantén a izolací. Po pondělním jednání vlády to uvedli ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Policie bude dostávat seznamy od krajských hygienických stanic a vykonávat intenzivní kontroly,“ uvedl Hamáček s tím, že šíření nakažlivé nemoci je trestným činem. Pokud se lidé nebudou zdržovat na místě, které nahlásili, mají podle Hamáčka čelit správnímu řízení. Pokud budou přistiženi venku, bude to posuzováno jako trestný čin podezření ze šíření nakažlivé choroby.

Členové vlády si od kontrol slibují, že napomohou dříve zrušit stávající plošná opatření. Ministr vnitra Jan Hamáček Radiožurnálu sdělil, že na kontroly bude vyčleněno zhruba 400 policistů a odstartovat by měly ještě tento týden.

Podle právníka Pavla Kolesára představuje šíření nákazy trestný čin, tím pádem policie může provádět šetření. "Pokud by někoho venku namátkově zastavila a zjistilo by se, že ten člověk má dodržovat karanténu a nedodržuje, tak by to minimálně zaznamenala jako přestupek,“ vysvětlil s tím, že pokud by se prokázalo úmyslné šíření nákazy jako takové, tak už by celý případ mohl být posuzován jako trestný čin.

Kontroly domácností

Hamáček naznačil, že v plánu jsou i kontroly domácností. Jak přesně ale budou probíhat, teprve řeší společně s hygienou a policisty. "Hrozí pokuta, protože ten, kdo má nařízenou karanténu, se má zdržovat na místě, které je k tomu určené, nebo které si k tomu nahlásil," sdělil Radiožurnálu.

Právník Pavel Kolesár TN.cz si prý nedokáže představit, že by strážci zákona obcházeli pacienty a zvonili jim u dveří. Kromě kapacit jsou velmi omezené i pravomoci policie. "Když dotyčný neotevře, tak to policie může zaznamenat jako přestupek pro správní řízení, ale určitě nemůže porušit domovní svobodu a udělat domovní prohlídku jen pro podezření,“ objasnil právník.

Policie tak má podobné pravomoci jako hygiena. Jinak by tomu bylo v případě, že by se uvnitř bytu shlukovali lidé. Pokud jde o operativní sledování, nebo má policie opodstatněné vážné podezření na úmyslné šíření nákazy, pak je podle Kolesára možné zakročit.





