Kvůli covidu upadá stále více lidí do dluhů. Odborník radí, jak si poradit

V Česku kvůli koronavirové krizi stále víc lidí padá do dluhové pasti. Jaká jsou největší rizika a na co si musíme v takové situaci dávat pozor, prozradil ve čtvrtečním pořadu Nastartujme Česko advokát Pavel Kolesár.

Koronavirová krize zdaleka nezasáhla jen naše zdraví. Oběťmi jsou i lidé, kteří vinou složité ekonomické situace přišli o příjmy a nejsou tak schopní splácet závazky. S těmito problémy se nepotýkají jen jednotlivci, ale také firmy.

Někdy stačí nepropásnout termín, nebo včas upozornit na blížící se potíže. I to je podle právníků cesta, jak zabránit ztrátám, které mohou být likvidační. Největší chybou je podle nich odkládání problémů. Právní konzultaci totiž řada lidí absolvuje až ve chvíli, kdy není co zachraňovat.

"Obezřetný podnikatel nejde k právníkovi, až když ho něco bolí, stejně jako obezřetný pacient k lékaři," říká metaforicky advokát Pavel Kolesár. "Jednoduchá rada je zkrátka chodit za právníky včas, než už bude pozdě," radí.

Podle něj Česko bylo před začátkem koronavirové krize ekonomicky na vrcholu. "Takže se dalo očekávat, že i bez té koronavirové krize by byl v tuto chvíli pokles," říká Kolesár.

"Aniž bych chtěl někoho strašit, tak by si lidé měli dát pozor, že dluhy můžou být přenášeny na dědice i po skončení života," varuje Kolesár. "O to spíše je potřeba pamatovat na řešení dluhů ideálně ještě za života. Recept je jednoduchý, a to je mít stále přehled o aktuálním počtu závazků a mít představu, jakým způsobem ty závazky budou hrazeny a spláceny," dodává.

Podle něj se může stát cokoliv. Ať už je to krach podniku, nemoc, či až to úmrtí... je podle něj opravdu důležité znát rozsah svých finančních závazků. "To je skutečně první klíč k úspěchu. Když víte, s kým máte tu čest na straně věřitelů, tak víte, s kým máte jednat a můžete s nimi začít jednat. Důležité je obezřetné a zodpovědné plánování," vysvětluje avokát.

"Myslím si, že advokát pak slouží i k tomu, aby pak vyjednával s klienty i s jejich věřiteli a pomáhal navrhovat řešení," říká Kolesár. Podle něj lidem nepomůže, když jim advokát přeříká zákon, ale když jim skutečně nabídne pomocnou ruku. Sice jsou ceny za advokáta vysoké, ale jejich poradenství lidem může zachránit mnohem více, než do toho dají.