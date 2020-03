Koronaviru podlehly už 3000 lidí! V Koreji čelí lídr sekty obvinění ze zabití

Írán - 54 mrtvých, Itálie - 34 mrtvých, Jižní Korea - 26 mrtvých. Tohle je žebříček zemí, kde nebezpečný koronavirus zabíjel nejvíc. Přestože největší počet obětí, téměř tři tisíce, stále hlásí Čína, úřady možnost propuknutí epidemie v dalších zemích nepodceňují.

V Itálii vzrostl v průběhu neděle počet nakažených o polovinu na necelých 1700. Spojené státy se kvůli tomu přidaly k některým státům Evropy a vydaly nejvyšší možné varování před cestami na sever země. Se stejným doporučením se přidala i Austrálie.

S šířením koronaviru bojuje i Jižní Korea. Až 60 procent nakažených, jejichž počet teď přesáhl hranici čtyř tisíc, souvisí s křesťanskou sektou Šinčchondži. Její lídr a dalších 12 vysokých představitelů teď v souvislosti s úmrtími čelí obvinění ze zabití. Podle úřadů mělo vedení sekty tajit jména svých členů, u nichž zdravotníci chtěli provést testy, a odmítat preventivní opatření, jako je nošení roušek.

"Nejhorším scénářem by bylo, kdybychom odhalili další případy nákazy. Nemohu říct, jestli se to stane, doufám ale, že se nám u pacientů podaří co nejdříve stanovit diagnózu a dostat situaci pod kontrolu," uvedl Seo Wan-seok zástupce ředitele nemocnice Yeungnam.

Spojené státy hlásí už druhou oběť smrtícího koronaviru. Covidu-19 podlehl v domově s pečovatelskou službou v Kirklandu ve Washingtonu 70letý muž. V zařízení se nakazilo nejméně šest lidí. Řada dalších vykazuje příznaky nemoci.

Světová zdravotnická organizace vyhlásila nejvyšší stupeň varování a na boj proti koronaviru vyčlenila v přepočtu přes 346 milionů korun.