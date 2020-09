Švédský epidemiolog Tegnell: Země přijímají i méně účinná opatření

Svět se zaujetím nahlíží na situaci ve Švédsku, které zvolilo jiný přístup ke koronaviru než ostatní evropské země. Nedošlo k plošnému uzavření škol ani k celostátní karanténě. Úřady vydaly spíše doporučení, jak se mají lidé chovat.

Situace zpočátku vypadala velmi vážně, ve Švédsku v souvislosti s koronavirem zemřelo několik tisíc lidí, nyní se ale zdá, že je tam současný stav klidnější než v okolních zemích.

Švédský přístup obhajoval přední epidemiolog Anders Tegnell v rozhovoru pro portál france24. Podle něj je Švédsko s tím, jak se situace vyvinula, spokojeno. Smrtnost se podle něj výrazně snížila, denní přírůstky potvrzených případů jsou jedny z nejnižších v Evropě.

"Směřujeme do podzimu s určitým sebevědomím," uvedl Tegnell s tím, že je podle něj švédská strategie relativně dobře dlouhodobě udržitelná. "Snažíme se, aby lidé zůstávali doma, když cítí, že jsou nemocní, aby pracovali z domova, pokud to je možné, aby dodržovali rozestupy," doplnil.

Matematické modely podle něj ukazují na to, že budou ve Švédsku lokální ohniska nákazy koronavirem. "To je to, čeho se obáváme nejvíc. Na to se připravujeme. Důležité je najít ta ohniska a co nejrychleji se s nimi vypořádat," potvrdil Tegnell.

Výraznou kritiku schytalo Švédsko kvůli velkému počtu úmrtí v souvislosti s koronavirem. Podle Tegnella to ale nejde přímo spojovat jen se švédským přístupem. Švédsko mělo dle jeho slov velmi těžký start epidemie, kdy se koronavirus šířil hodně mezi seniory, nyní ale nemají téměř žádné nové případy v domovech pro seniory, smrtnost je v posledních měsících také velmi nízká.

"Samozřejmě se něco velmi pokazilo, 5 800 lidí zemřelo. To je samozřejmě něco, co jsme neočekávali, ani nic, co bychom plánovali nebo v co bychom doufali. Takže se samozřejmě něco pokazilo. To ale neznamená, že strategie jako taková se pokazila," reagoval Tegnell.

Epidemiolog nyní nevidí důvody k tomu, aby byla ve Švédsku zaváděna další opatření, to se týká i nařízení či doporučení nosit roušky. Podle něj je zatím málo důkazů toho, že skutečně pomáhají, pokud pomáhají, tak není přínos příliš velký.

"Chápu, že některé země, kde se nákaza šíří stále rychleji, musí přijímat i opatření, která nejsou ta nejúčinnější. My se zatím můžeme držet těch nejúčinnějších, těmi jsou dodržování rozestupů, lidé by měli zůstávat v případě onemocnění doma a měli by se co nejvíce snažit pracovat z domova. Tato opatření jsou efektivnější než roušky. Pokud můžete dodržovat tato opatření a kontrolovat šíření nemoci, pak je to podle mě dobrá volba," shrnul Tegnell.

Švédský epidemiolog Tegnell je hvězdou, lidé si ho tetují na tělo:

Švédové podle něj například v době šíření koronaviru mnohem méně cestují, až 80 % Švédů uvedlo, že se jejich života šíření onemocnění výrazně dotklo.

Jedním z důvodů, proč se daří ve Švédsku držet koronavirus na uzdě, je rostoucí imunita populace, podle Tegnella je to ale také tím, že se až 90 % Švédů řídí doporučeními, která epidemiologové vydávají. Kolektivní imunita ale podle Tegnella rozhodně nebyla cílem švédského přístupu.

Podle něj se teprve ukáže, jaký přístup bude účinnější, jestli je lepší udržovat opatření, která mohou fungovat dlouhodobě, nebo je lepší nařizovat povinné izolace v případě zhoršující se situace.

Tegnell uvedl, že přístup Švédska od dalších zemí se zase tolik neliší, například lety ve Švédsku poklesly téměř na nulu, nebylo to ale kvůli nařízení, nýbrž kvůli tomu, že lidé přestali cestovat. To se týkalo i železnice.

Podle Tegnella Švédsko boj s koronavirem nevyhrálo. "Nekončí to pro nikoho. Tahle nemoc s námi bude velmi dlouho a my se budeme muset adaptovat," sdělil na závěr rozhovoru pro france24 Andres Tegnell.

Švédská cesta vyžaduje odvahu, uznal Prymula: