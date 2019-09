Kostely jdou s dobou! Místo do kasičky můžete přispět kartou

Kasičky už neletí a i v kostelech jdou s dobou. Na charitu teď lidé mohou přispívat pomocí platebních karet nebo chytrých telefonů přes bezkontaktní terminály. Podle bankéřů je to bezpečné, rychlé a transparentní. První takové moderní kasičky jsou v Praze.

Místo kasičky na dary církvi bezkontaktní terminál. Tak to teď vypadá v českých kostelích. "Rozhodně do slova a do písmene odzvonilo kasičkám, které se můžou třeba ukrást, tady darujete konkrétně na konkrétní věc, ihned, rychle, bezpečně," uvedl mluvčí společnosti UniCredit Petr Plocek.

Přispět tak budou moci lidé nově jednodušeji, například pomocí platební karty nebo chytrého telefonu. "Každý návštěvník přiloží platební kartu, po pípnutí se zobrazí i poděkování, ten samotný kiosek vydrží bez elektrické energie jeden týden a potom stačí dobít, váží až sto kilo," popsal Plocek.

"Nám se projekt novodobých moderních kasiček k vybírání drobných darů moc líbil a jsme moc rádi, že se s našimi charitativními a sociálně zaměřenými projekty můžeme tohoto startovacího programu účastnit," prohlásila zástupkyně ředitele Arcibiskupství pražského Linda Dolečková.

První kiosky se testují v Praze - v katedrále sv. Víta, chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí nebo v kostele Panny Marie Vítězné. "Výtěžek z charitativních kiosků z baziliky svatého Mikuláše na Malé Straně je věnován na výstavbu nové školy logopedické Dona Bosca," doplnila Dolečková.

Podle zkušeností ze zahraničí se možnost platit kartou nebo mobilní peněženkou může projevit v nárůstu darů až o 30 procent.