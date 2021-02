KSČM už nechce podpořit nouzový stav. Bude to katastrofa, řekl Babiš

Neprodloužení nouzového stavu by podle premiéra Andreje Babiše byla katastrofa. Před odletem do Maďarska prohlásil, že by to znamenalo kolaps zdravotnictví. Reaguje tím na to, že vláda ztrácí podporu komunistů. Ti zvažují, že s dalším prodloužením nouzového stavu už souhlasit nebudou.