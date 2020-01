Kvůli koronaviru v Číně zemřelo přes 130 lidí, Německo hlásí čtyři případy

Všechny čtyři německé případy spolu souvisí - nakažení se totiž minulý týden zúčastnili stejného školení v Bavorsku. Do Německa koronavirus zanesla Číňanka ze Šanghaje, kterou před odletem do Německa navštívili rodiče z Wu-chanu. Virus se u ženy projevil až po návratu do Číny.

Bavorsko kvůli novým případům zavádí další bezpečnostní opatření. Lidé, kteří do Německa přicestují z Číny, budou nově vyplňovat formulář o jejich zdravotním stavu. Po přistání letadla budou informace o stavu cestujících podávat také piloti. Podle ministra zahraničí Německa je riziko rozšíření nemoci nízké.

"Podezřelé a nakažené koronavirem dokážeme rychle identifikovat a léčit. Jsme tak přesvědčeni, že se dokážeme s virem vypořádat a zabránit jeho dalšímu šíření v Německu," sdělil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Podle nových informací se po celém světě nakazilo wuchanksým koronavirem téměř šest tisíc lidí. Nejhorší situace je v Číně, kde si nemoc vyžádal už přes 130 lidských životů.

On-line reportáž Čínský koronavirus se stále šíří Dva Češi, kteří jsou v čínském Wu-chanu, by měli z uzavřeného města odletět na palubě francouzského speciálu. Náklady spojené s jejich přesunem by měl zaplatit stát. Do Ontaria zamířil speciál Spojených států, který má na své palubě 240 Američanů, kteří pobývali ve Wu-chanu, z velké části se jedná o diplomaty a pracovníky konzulátu. Při mezipřistání na Aljašce budou cestující opět prověřeni na možnou nákazu koronavirem. Nemocnice jsou již připraveny na přijetí těchto lidí. Epidemie koronaviru v Číně si podle agentury APTN vyžádala už nejméně 132 lidských životů, nemocných už je kolem šesti tisíc. Z nejhůře postiženého Wu-chanu již některé země evakuovaly své obyvatele. Například Japonsko evakuovalo 206 svých obyvatel, kteří ve středu přiletěli vypraveným speciálem do Tokia.

Hongkong oznámil, že už má vakcínu. Vědci ji vyvinuli díky izolovanému vzorku viru z prvního nakaženého člověka na území Hongkongu. Nyní ji potřebuje otestovat na zvířatech - není jasné, jak dlouho to bude trvat. Hongkongští zdravotníci požadují uzavření hranic s Čínou, jinak vyhlásí stávku.

V Česku se zatím podezření na nákazu nepotvrdilo. U několika lidí, kteří byli v zemi zasažené koronavirem či přišli do styku s takovou osobou a pociťují zdravotní problémy, se stále čeká na výsledky testů. Až podle nich bude možné vyloučit či potvrdit nakažení koronavirem.