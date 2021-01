Kvůli sněhu zavřeli hranici! Platí tři výstrahy, napadnout má až půl metru

V Česku pokračuje zimní počasí. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků leží podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) už 60 cm sněhu. na Šumavě a v Jizerkách okolo 40 cm a v Krušných horách 30 cm. V Beskydech a na Vysočině o něco méně.

Konkrétně na Lysé hoře leží 52 cm, na Pančavské louce 45 cm a na Zadním Plechu na mýtině 46 cm. "Na hřebenech suchý až prachový sníh. Silná námraza," uvádí ČHMÚ.

Výška sněhové pokrývky ale na těchto číslech rozhodně neskončí. Vydatné srážky budou pokračovat i v úterý. "Může připadnout i kolem 15 cm nového sněhu," předpovídá ČHMÚ. Vzhledem k teplotám nad nulou ale místy může sněžení přejít do deště se sněhem, hrozí proto náledí, před kterým ČHMÚ vydal výstrahu.

Ta platí i před sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 65 km/h.

Kvůli předpovědi silničáři v Libereckém kraji preventivně uzavřeli některé úseky. Od páté hodiny ranní až do odvolání nákladní auta nesmí projet úsekem silnice I/10 mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku a na hraniční přechod s Polskem.

