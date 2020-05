Známý lékař odmítá roušku a spálil ji: "Duševní stav mi nedovoluje ji nosit!"

Hnízdil patří k nejhlasitějším kritikům současného nouzového stavu a opatření, kterými chce vláda bojovat proti šíření koronaviru a následkům s ním spojeným. Jedním z takových nařízení je i povinnost nosit ochranu úst a nosu na veřejných místech.

Z tohoto nařízení ale vláda postupně zavádí výjimky. Po členech domácnosti, kteří jedou spolu v autě nebo třeba dětech do dvou let, ji dostali i lidé, kteří jsou duševně nemocní a jejich psychický stav jim neumožňuje roušku nosit. A právě do takové skupiny by se zařadil známý lékař.

" Z dnešního nařízení ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha: 'Výjimka je stanovena také nově pro osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.' K nošení roušky nejsem mentálně způsobilý. Jsem z toho venku," napsal na facebook.

Spolu s tímto prohlášením Hnízdil sdílel fotku, na které svou roušku pálí. "Pane doktore, mohl byste mi prosím napsat lékařský posudek o mentální nezpůsobilosti nosit roušku?" ptala se v komentáři jedna z Hnízdilových fanynek. "Stačí čestné prohlášení," zněla odpověď.

Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatření, které si můžete pročíst zde, žádné podmínky pro kontrolu toho, zda je člověk mentálně nemocný, nestanovilo. Na dotaz redakce TN.cz mluvčí ministerstva zatím neodpověděla.

