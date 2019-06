Let do Turecka se proměnil v peklo. Jitka popsala, čím si prošla

Let společnosti Smartwings do turecké Antalye překazily technické problémy. Stroj se musel vrátit zpět do Prahy. Podle společnosti je na vině technická závada, cestujícím měli údajně tvrdit něco jiného. Češka popsala, čím vším si museli při čekání na let projít.

Do Turecka letěla i Jitka se synem. "Po 40 minutách se letadlo bez upozornění otočilo zpět na Prahu, po dalších 15 minutách jako důvod nahlásili, že nás nepřijme turecký letecký prostor. V hale na Ruzyni jsme se od uklízečky dozvěděli, že to byla technická závada. Smartwings jako důvod uvedly, že je v Antalyi špatné počasí, podle delegáta bylo 35 stupňů a krásně," popsala Jitka.

"Odletěli jsme nakonec místo ve 4.15 cca ve 13 hodin, letadlo plné malých dětí, rodiče pro ně neměli adekvátní stravu, lidem chyběly léky, které měli v již naložených zavazadlech, nechali nás 40 minut na ploše v zavřeném autobuse, pak přes hodinu ve stojícím rozpáleném letadle," dodala Jitka.

Do hotelu se cestující dostali mnohem později, než bylo v plánu. "Místo v 11 hodin ve 20.40 hodin. A Smartwings ještě lže, že zajistil náhradní spoj! Ne, letěli jsme stejným letadlem, které celou dobu na ploše před našimi zraky opravovali. Strašné jednání, ještě horší zážitek. Když vám pětiletý syn řekne, že je to nejhorší den v jeho životě, o něčem to svědčí," popsala náročné události Jitka.



Mluvčí Smartwings popřela, že by měla cestující informovat o problémech uklízečka. "Letadlo americké společnosti, které jsme si na tento let najali, mělo po odletu malou technickou závadu. Nešlo o nic závažného, ale protože má společnost v Praze opravárenské středisko a protože posádka nechtěla nic riskovat, tak se stroj raději vrátil do Prahy," řekla TN.cz mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

"Později musel být odlet odložen, protože na trati do Antalye byly bouřky. A jsem si jistá, že posádka cestující o všem informovala," dodala Dufková.