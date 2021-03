Od pondělí platí upravená opatření! Vláda projedná nouzový stav

Češi mají za sebou tři týdny tvrdého lockdownu, který s sebou přináší přísná opatření. Některá z nich vláda na čtvrtečním mimořádném jednání uvolnila. Od pondělí například mohou lidé chodit do přírody a sportovat nejen v katastru obce, ale v rámci celého okresu.

Při návštěvách pacientů ve zdravotnických zařízeních navíc nově není nutné předkládat platný negativní test na covid-19, pokud lidé prokáží, že prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to před více než 14 dny. A stejné pravidlo platí i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

Další změna se týká složek integrovaného záchranného systému. Záchranáři, hasiči i policisté mohou nově používat k ochraně dýchacích cest také masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.

Kvůli dalšímu průběhu epidemie v Česku dnes zasedá vláda, která projedná prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Zákaz pohybu mezi okresy rušit nechce. Případné prodloužení nouzového stavu musí schválit Sněmovna.

"Po Velikonocích vláda hned zasedne v úterý a uvidíme podle situace, ale zkrátka to omezení přes okresy, já vím, že se to lidem nelíbí, pomohlo snížit čísla a pomohlo snížit mobilitu. My nemůžeme udělat stejnou chybu, jakou jsme udělali na začátku prosince,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš.

Kromě prodloužení nouzového stavu pravděpodobně vláda projedná i povinné testování ve firmách s méně než 10 zaměstnanci.

