Lidé s covidem-19 by mohli dostat plnou mzdu. Návrh projedná vláda

Lidé na nemocenské s koronavirem by nově mohli dostávat plnou mzdu. Doposud totiž stejně jako ostatní nemocní pobírají šedesát procent. O návrhu chce už v pondělí jednat vláda. Důvodem je prý motivace lidí k dobrovolnému testování a včasné zachycení nakažených. Pomoc by platila po celou dobu mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Lidé, kteří budou mít jiná onemocnění anebo zranění, si ale nepolepší.

Už za třináct dnů v Česku startuje dobrovolné testování pro veřejnost. Jenže pozitivní test by byl špatnou zprávou pro rodinný rozpočet. Podle zákoníku práce člověk na nemocenské pobírá pouze šedesát procent z celkové mzdy.



Nově by lidem s koronavirem v peněženkách zůstal celý výdělek. "Rodinné rozpočty jsou napjaté, a tak je potřeba hlídat každou korunu. Tím, že by se nahrazovala celá mzda, by odpor k testování mohl klesnout,“ tvrdí ekonom Štěpán Křeček.



Peníze navíc by zaměstnanci měli dostávat z programu Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mezd lidem ze zavřených provozů. Důležitá je podpora ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD).



"Jsem pro, navrhovala jsem to už v říjnu. Je potřeba upravit zákoník práce a program Antivirus. Když bude politická vůle, záměr lze uskutečnit v řádu dnů,“ souhlasí Maláčová.



"Chceme, aby lidé měli 100% plat, ale zároveň chceme, aby ten rozdíl platil stát,“ míní předseda hnutí SPD Tomio Okamura.



"Návrh je podle mého názoru nesystémový a nespravedlivý, lidem, kteří mají covid připadnou daleko větší peníze než lidem, kteří mají jiné nemoci,“ oponuje europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).



Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) kabinet chce finančně přispívat i firmám, které dobrovolně testují zaměstnance.