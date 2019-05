Lídři členských států řeší, kdo bude v čele EU. Šanci má i Slovák

Podle výsledků voleb do Evropského parlamentu by se příštím předsedou Evropské komise měl stát Němec Manfred Weber, který byl tzv. Spitzenkandidátem vítězné Evropské lidové strany. Objevují se ale spekulace, že by země Visegrádské čtyřky chtěly navrhnout vlastního kandidáta. Tím by mohl být Slovák Maroš Šefčovič. O budoucím šéfovi Komise jednali v úterý premiéři a prezidenti zemí EU.

Neúspěšný slovenský prezidentský kandidát a stávající eurokomisař Maroš Šefčovič v čele Evropské komise? Takový plán se podle spekulací údajně rodí v hlavách předsedů vlád Visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Předseda Evropské komise je přitom klíčovou funkcí v EU. Právo navrhnout kandidáta má mít strana, která získala nejvíce mandátů v Evropském parlamentu. Stát předsedou Komise by se tak měl Němec Manfred Weber. Dohodnutý systém spitzenkandidátů se ale některým zemím nelíbí.

A třeba zástupci Visegrádské čtyřky podle některých informací uvažovaly o vlastním kandidátovi. "Z mého pohledu je potřeba, aby došlo k zásadní změně ve fungování institucí Evropy. To znamená, aby Evropská rada uplatnila podstatně větší vliv na Evropskou komisi než doposud," myslí si český premiér Andrej Babiš.

Změnu by mohl přinést Maroš Šefčovič, který je údajně jedním z kandidátů. Český premiér ale tuto informaci označil za spekulaci. "My jsme se bavili v Sibiu (rumunské město, kde probíhalo zasedání hlav vlád – pozn. red.) tam zazněla různá jména, ale žádný takový návrh neexistuje. Takže je to nějaká spekulace, ale zkrátka to tak není," řekl Babiš.

Šefčovič by přirozeně získal podporu slovenské vlády. "Já jako Slovák bych byl určitě nejradši, když by to mohl být náš komisař Maro Šefčovič. Ale je to jen jedno jméno. Já mohu potvrdit i slova českého premiéra, že není ještě oficiálním kandidátem, těch jmen je tam hodně," řekl slovenský premiér Peter Pellegrini.

"Posílilo by to pozici Visegrádu, ovšem je otázkou, zdali to v EU chtějí. Zdali západ EU stojí o to, aby se pozice Visegrádu nějakým způsobem politicky posílila," myslí si politolog Jiří Pehe.

V4 má podle slovenského premiéra ambici hrát důležitou úlohu při obsazování zásadních míst v Evropské unii. Kdo se jich ale ujme, bude jasné až po dalších jednáních.

Těsně před summitem vyzval předseda Evropského parlamentu premiéry a prezidenty osmadvacítky, aby respektovali zvyklosti a do čela komise nominovali volebního lídra vítězné Evropské lidové strany. Podle Smlouvy o Evropské unii vybírá budoucího šéfa Komise většinou Evropská rada, nominanta ale musí schválit poslanci Evropského parlamentu.

Šefčovič je sociálním demokratem, jejich spitzenkandidátem byl ale stávající místopředseda Komise Frans Timmermans z Nizozemska. V kuloárech se skloňuje i jméno Francouze Michela Barniera, který je unijním vyjednavačem pro brexit. Lídři států jména projednávají na neformálním summitu v Bruselu.