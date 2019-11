Loď s 80 lidmi na palubě před lety zmizela! Záhadu konečně vyřešili

Průzkumník Tim Taylor a jeho tým s názvem Lost 52 Project v neděli oznámili, že nalezli místo, kde se potopila dlouho ztracená ponorka USS Grayback. Objevili ji už v létě v hloubce 1427 stop u japonského ostrova Okinawa. Informoval o tom zpravodajský portál CNN.

Už loni výzkumník Yutaka Iwasaki upozornil na to, že americká armáda v minulosti udělala chybu v překladu japonských záznamů z 2. světové války. Po celou dobu se námořnictvo domnívalo, že se ponorka potopila úplně jinde, než ležela - o zhruba 160 kilometrů.

Taylorův tým proto záznamy znovu přeložil a došel k závěru, že USS Grayback leží na dně moře jihozápadně od Okinawy. Vydal se tam i s podvodními vozítky, které mohou být ovládány dálkově. Ty na sobě mají kamery, díky kterým konečně průzkumníci loď našli.

Objev potvrdilo i americké námořnictvo. Portál CNN uvedl, že rodiny obětí konečně mohou tuto kapitolu uzavřít. Třeba Gloria Hurneyová, jejíž strýc Raymond Parks byl na palubě, prý ani nedoufala, že se kdy ponorka najde.

USS Grayback 28. ledna 1944 zamířila z Pearl Harboru do Východočínského moře do své 10. bitvy. Zhruba za měsíc potopila dvě japonské nákladní lodě, po akci jí ale zbyly jen dvě torpéda a měla se vrátit do Midway. Tam měla doplout 7. března, po třech týdnech byla prohlášena za ztracenou.