Maďarsko chce nakoupit ruskou vakcínu Sputnik. EU zdržuje, tvrdí

Podle informací webu The Guardian by měla vakcína do Maďarska dorazit ve třech zásilkách. Ve videu zveřejněném na facebooku ministr zahraničí Szijjártó uvádí, že velikost jednotlivých zásilek, a tedy i konkrétní počet objednaných vakcín, bude ještě upřesněn.

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán kritizuje distribuci vakcín v Evropské unii, podle jeho slov probíhá příliš pomalu. Vakcínami Pfizer-BioNTech nebo Moderna bylo v Maďarsku zatím naočkováno na 140 tisíc lidí.

Maďarská vláda se nezříká ani jednání s Pekingem a schválení čínské vakcíny Sinopharm. Maďaři jsou přitom podle průzkumů jedni z největších "očkovacích skeptiků" v Evropě. Podobný vztah k očkování mají také Češi.

Vedoucí kabinetu premiéra Orbána Gergely Gulyás Maďary ujistil, že vláda nakoupí pouze ty vakcíny, které už se osvědčily na milionech lidí a které jsou podle maďarských úřadů účinné a bezpečné.

Hledání "alternativních zdrojů vakcín" je podle Gulyáse na místě. Důvodem je podle něj váhavost Evropské unie. Za přílišnou pomalost zkritizoval také Evropskou lékovou agenturu (EMA), která prý stále otálí se schválením vakcíny AstraZeneca.

Maďarsko několik tisíc dávek vakcíny Sputnik V obdrželo už minulý měsíc, použít je ale zatím nemůže. Vláda čeká, až ruská strana dostatečně navýší výrobní kapacity. Maďarská vláda na rychlejší schválení vakcín a následné očkování tlačí zejména proto, že chce co nejdříve uvolnit proticovidová opatření a znovu nastartovat ekonomiku.

Záznam jednání v Moskvě, kterého se zúčastnil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó: