Majitelé psů zuří! Šikanují nás a vlastníci koček se nám smějí do očí

"Že my, majitelé psů máme povinnosti, bych brala, ale nerozumím, proč stejné povinnosti nemají majitelé koček. Spousty koček se toulá po venku, lezou ostatním na pozemky, mnozí majitelé své kočky venčí venku a opravdu si po nich výkaly neuklízí," napsala rozzlobená čtenářka TN.cz. Jak vysoké hrozí pejskařům pokuty najdete zde.

Majitelé koček nemají tolik povinností, jako majitelé psů. "Nemusí se za kočky platit roční poplatek, ani není povinnost je čipovat. Přijde mi to nespravedlivé, psi nejsou o nic horší, než kočky. Myslím, že by se nad tím už měl někdo zamyslet," dodala.

Podobné otázky si kladou i další lidé na sociálních sítích. "Proč se nečipují i kočky?" ptá se Tomáš. Podle veterináře by bylo čipování koček velice komplikované. "Moc si to nedovedu představit. Samotné čipování by bylo složité, protože hodně koček žije volně venku, často nemají majitele a bylo by těžké je odchytit. Stejně tak by byla těžká kontrola čipu, protože by se kočka opět musela odchytit. Reálně by to bylo u koček žijících v bytě," popsal veterinární lékař Ivan Stuchlík.

Všichni psi musí mít mikročip od 1. ledna 2020. Štěňata musí majitel nechat označit nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, které se dělá v půl roce věku. Pokud nebude pes označen, hrozí majiteli od roku 2020 až 20tisícová pokuta. Více čtěte zde.