Mění se podmínky pro cestování. Někteří lidé nebudou muset na testy

Od úterý se významně mění pravidla pro lidi, kteří se vracejí do Česka z rizikových zemí. Každý, kdo má alespoň 14 dní po druhé dávce očkování, se může vracet ze zemí se středním rizikem nákazy a zemí s vysokým rizikem nákazy bez testů či karantény.

Cestování pro lidi vracející se do Česka bude od 4. května zase o krok jednodušší. Nově bude platit, že kdo má alespoň 14 dní po druhé dávce, může se vracet z takzvaných červených a oranžových zemí bez testů a karantény. V pondělí o tom informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) na Twitteru.

Oranžová a červená barva označuje na cestovatelském semaforu země se středním a vysokým rizikem nákazy. Patří mezi ně například Portugalsko, Polsko, Německo, Rakousko či Slovensko. Čeští turisté museli po návratu z těchto zemí podstoupit antigenní nebo PCR test a nastoupit do karantény.

Například při cestování do Rakouska nebo na Slovensko musí Češi aktuálně vyplnit speciální formulář a následně nastoupit do karantény, kterou lze po několika dnech ukončit PCR testem. Nejpřístupnější je v současné době Čechům Chorvatsko, kde stačí pouze předložit negativní PCR test, který není starší než 48 hodin.

Češi se budou brzy už moci vydat také do Spojených států. Zákaz cestování do USA, který platí nyní pro většinu evropských zemí, by se měl podle administrativy prezidenta Bidena uvolnit během června.

Evropský parlament minulý týden schválil návrh zelených cestovních certifikátů, které jsou známé jako covid pasy. Certifikáty by tak od léta měly usnadnit obyvatelům Evropské unie cestování a předešlo by se případným karanténám, které by turisté za původních okolností museli podstoupit.

