Michal vyrábí ochranné štíty a dává je zdarma. Najde čas i na rozvoz roušek

Zdravotníci, hasiči, policisté a prodavačky. To jsou známí hrdinové těchto dnů. Je tu ale také zástup těch, kteří nejsou v první linii, a přesto dělají vše pro to, aby pomohli. Roznášejí nákupy nebo třeba na vlastní náklady vyrábějí ochranné pomůcky. Jedním z nich je i Michal Škultéty z Týnce nad Sázavou.

Sklepní kamrlík dvakrát tři metry, dvě hučící 3D tiskárny, jeden notebook, plast a plexisklo. Moc toho Michal Škultéty nepotřebuje. Výsledkem je ochranný štít. "Prostě dvouhodinová výroba, no," popsal profesí kovář, který teď tráví výrobou štítů téměř všechen volný čas. Tiskárny jedou nonstop.

Na otázku, co ho přimělo vyrábět množství ochranných štítů, odpovídá jednoduše: "Mám rodinu, mám dítě. A bojím se, jako všichni." Amatérský výrobce se stává v okolí Týnce pojmem, jeho štíty jdou na dračku. Nic za ně nechce.

Znáte někoho, kdo by si zasloužil být hrdinou dne? Napište nám na zpravy@nova.cz.

Michala Škultétyho oslovil i starosta nedaleké Kamenice. "Hledal, komu by to pomohlo, tak jsme se hned ozvali, že nám by to pomohlo," uvedl starosta obce Pavel Čermák. Už v pondělí chce obec štíty distribuovat všem lékařům, kteří tu působí. Uplatnění by ale mohly najít v širokém okolí včetně nemocnic.

A nejen tam - jeden štít si vzal i muž, který vydává jídlo z restaurace. "Takhle je to supr, takhle to má člověk komplet kryté," pochvaluje si.

Škultéty nejprve platil ze svého všechny náklady. Pak se ale spojil s místními podnikateli, kteří pomáhají třeba s dodávkami plexiskla. "Náklady kryjeme my, v plné výši. Nic za to nechceme," prohlásil výrobce plastových dílů Tomáš Bartoň.

Amatérští výrobci štítů mají na sociální síti skupinu. Předávají si zkušenosti, řeší, kde jsou pomůcky třeba. "3D tiskem proti Covid. Dodávají to i do nemocnic. Všichni, co můžou, tak jsou v té skupině," prozradil kovář-výrobce štítů.

Michal Škultéty si najde čas i na rozvoz roušek. A kolik štítů chce vyrobit? "Kolik bude potřeba," reaguje.