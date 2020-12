Mimořádně zasedá vláda. Ministři mají řešit nouzový stav v Česku!

"Od 7:00 hodin se formou videokonference uskuteční mimořádné jednání vlády Andreje Babiše. Hlavním bodem schůze bude rozhodnutí o dalším prodloužení nouzového stavu v České republice," uvedl Úřad vlády ve stručné pozvánce bez bližších podrobností. Není tak jasné, zda ministři nebudou řešit i další otázky týkající se koronaviru v Česku. Kromě jediné - kabinet chce upravit usnesení, které dosud zakazuje odnést si z restaurace domů pivo načepované ve džbánku nebo PET lahvi.

Tisková konference je plánovaná o hodinu později a na TN.cz ji přineseme v přímém přenosu. Je ovšem možné, že se její začátek z avizovaných 8:00 posune podobně, jako se to v minulých týdnech několikrát stalo.

Zasedání kabinetu přitom přímo navazuje na středeční schůzi Poslanecké sněmovny. Právě na poslance se vláda obrátila s prosbou o prodloužení nouzového stavu v Česku o dalších 30 dní, tedy až do 11. ledna 2021.

Premiér už ve středu ráno žádost o prodloužení nouzového stavu a jeho nutnost pro další boj s pandemií vysvětloval ve Snídani s Novou. Mimo jiné řekl, že nouzový stav rozhodně neslouží k terorizování lidí, ale naopak k tomu, aby jim vláda mohla co nejlépe pomáhat.

Nouzový stav měl trvat do 12. prosince, vláda žádala jeho prodloužení o 30 dní do 11. ledna. Poslanecká sněmovna to odmítla, prošel návrh komunistické strany. Stav nouze tak bude trvat do 23. prosince. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by bez nouzového stavu zůstala v platnosti pouze povinnost nosit roušky.

Andrej Babiš také ve Snídani s Novou mluvil o vakcíně a očkování proti covidu-19. Pusťte si video: