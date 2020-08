Ministr Plaga promluvil o rouškách ve školách. Žák musí mít aspoň dvě!

Plaga nechápe, z čeho jsou žáci a studenti zmatení. Připustil však, že na první pohled mohou být opatření pro školy na podzim a zimu zmatečná.

"Je nutné si uvědomit, že to nařízení o nošení roušek ve společných veřejných prostorách je platné pro celou společnost, nejenom pro žáky. Vyznívá to možná zmatečně, ale ta dělicí linka je velmi jednoduchá. Venku je to bez roušek, ve společných prostorách škol je to s rouškami," řekl TV Nova ministr školství.

Podle Plagy se u mladších žáků školy s odporem k nošení roušek nesetkávaly. "Myslím si, že máme zkušenost z jara, kdy se vracel první stupeň, ti nejmenší, a pochopili a zvládli to. Zarouškování u nich byl menší problém než u druhých stupňů," prohlásil.

Počet roušek, které mají děti a studenti do školy nosit, nestanovilo ministerstvo závazně. "Manuál je koncipován na žádost ředitelů tak, že o obsahuje závazné, doporučující a informativní věci. V oblasti těch roušek je to doporučující záležitost. Zkušenost říká, že dvě roušky na střídání jsou optimální. Školy mají k dispozici roušky nejenom pro učitele, ale mají i rezervu, kdyby žák zapomněl nebo roušku ztratil," řekl Plaga.

Plaga je také rád, že nejsou zakázané školy v přírodě. "Provozovatelé musejí přesvědčit školy a rodiče, že splňují bezpečnostní standardy. Samozřejmě se může okres od okresu zhoršit," uzavřel.