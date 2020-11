Ministr Plaga promluví o návratu dětí do škol a systému PES

Protiepidemický systém (PES) představil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a jeho provoz oficiálně odstartoval dnes. Nový systém bude podle informací ministerstva zdravotnictví mapovat epidemiologickou situaci po krajích a okresech. Ke snazší orientaci v aktuální situaci má pomoci pět barevných úrovní – od zelené po fialovou.

Žáci 1. a 2. ročníků základních škol a žáci speciálních škol by se měli do tříd vrátit ve středu 18. listopadu. "Jsem velmi rád, že spolu s ministrem zdravotnictví můžeme oznámit dobrou zprávu. A to, že 18. listopadu se do našich škol vrací žáci prvních a druhých ročníků," vyjádřil se ministr Plaga.

Kdy se do škol vrátí také ostatní žáci a studenti, však zatím není jasné. Situace ve školství se bude odvíjet právě od údajů z nového protiepidemického systému. Aktuální situace naznačuje, že ostatní žáci se ke klasické výuce vrátí nejdříve 2. prosince.

Ministr zdravotnictví Blatný dnes na jednání vlády také zřejmě navrhne prodloužení nouzového stavu o 30 dní, tedy do 20. prosince. S tím nesouhlasí zejména opoziční poslanci, kteří prosazují prodloužení nouzového stavu o maximálně dva týdny. Jednat se bude také o případném povinném očkování učitelů a dětí.