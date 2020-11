Ministr Plaga popsal plán návratu dětí do škol! PŘEHLED opatření podle PES

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) při pondělní tiskové konferenci popsal, jaké jsou optimální podmínky pro návrat žáků a studentů do škol. Aby se mohla znovu obnovit výuka, musel by být vyhlášený pandemický stupeň 4 a nižší. Aktuálně platí 5.

Stupeň 5: Fialový

Definice: Kritický stav. Celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy.

Aktuálně platí pro celé Česko. Vzhledem k výrazným omezením se výuka obnoví jen pro omezené množství žáků. K prezenční výuce se vrátí žáci z přípravných tříd základních škol, 1. a 2. ročníky ZŠ, tzv. malotřídky, speciální školy a školy při zdravotnických zařízeních.

Plošné testování studentů podle ministra Plagy zatím v plánu není, připustil ale, že by uvítal plošné testy pro pedagogy a žáky střeních škol.

Stupeň 4: Červený

Definice: Vážný stav. Počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy.

Podle Roberta Plagy jde o první stupeň, kde je možné další otevírání škol. Do lavic by se vrátily poslední ročníky základních škol i poslední ročníky středních škol. Znovu by odstartovala praktická výuka na středních školách, a to ve skupinách do 20 lidí.

U druhého stupně základních škol by převažovala tzv. rotační výuka, tedy střídání tříd po turnusech. Totéž by platilo pro nižší stupně víceletých gymnázií. Znovu by se obnovila také laboratorní výuka pro skupiny do 20 lidí a přípravy na závěrečné zkoušky.

Na základních uměleckých školách by dále pokračovala distanční výuka, ale s povolenými konzultacemi a výukou jeden na jednoho. Na konzultace by mohli docházet také žáci vysokých škol.

3. stupeň: Oranžový

Definice: Naléhavý stav. Šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy.

Ani ve třetím stupni ministr Plaga nepočítá s tím, že by žáci a studenti odložili roušky. Výjimka platí pouze pro mateřské a speciální školy. Při třetím stupni by se "konzultační skupiny" a výuka jeden na jednoho mohly rozšířit na 3 až 10 dětí. Výuka by dál probíhala jako v předchozím stupni.

2. stupeň: Žlutý

Definice: Stav pozornosti. Objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů.

"Určité rozvolnění v oblasti roušek by se týkalo prvního stupně základních škol ve stupni 2," řekl ministr Plaga na tiskové konferenci. Žáci by tak roušky nosili jen ve společných prostorách, například na chodbách, ale ne při výuce. Výuka by probíhala standardně, případně s konkrétními omezeními pro danou oblast.

1. stupeň: Zelený

Definice: Stav opatrnosti. Epidemie je pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký, epidemie výrazně neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní, nízké riziko komunitního šíření nákazy.

Z hlediska pandemie jde o ideální stav, kdy by se výuka mohla vrátit do normálu. Podle Plagy by ale ani první stupeň systému PES nebyl zcela bez omezení. Dál zůstanou uzavřené například tzv. univerzity třetího věku, kde bude i nadále probíhat pouze distanční výuka.