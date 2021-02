Ministr školství Plaga je proti otevření obchodů! Prioritou mají být děti

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) je proti otevření obchodů. První by se podle něj měly do škol vrátit děti. Otevření obchodů je nyní v plánu na pondělí 22. února, návrat dětí na pondělí 1. března.

Robert Plaga se postavil proti ministrovi obchodu a průmyslu Karlu Havlíčkovi (za ANO), který chce již od pondělí 22. února otevřít maloobchody.

"Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou nejen pro ministerstvo školství, tak jiné změny opatření (např. otevření obchodů) nejsou možné," uvedl Plaga ve čtvrtek na twitteru.

Plaga také chce zavést přísnější pravidla pro firmy. Podle ministra musí být zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček chce přitom obchody otevřít již od tohoto pondělí. Platit by pro ně měla přísná pravidla. Rozhodne se ovšem až na pátečním jednání vlády. Více se dozvíte v tomto článku.

Děti by se do škol podle představeného plánu měly začít vracet do škol 1. března. "Od 1. března startujeme pilotní projekt testování ve školách. Cílem je postupně umožnit přítomnost žáků závěrečných ročníků SŠ, praktickou výuku SŠ a 9. ročníků ZŠ," řekl Plaga.

Nutné by mělo být pravidelné testování dětí, které se předpokládá dvakrát týdně. "Jedná se o testování, které si stejně jako v Rakousku může provést ten student sám," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že by se děti měly testovat přímo ve školách.

Změny by se ale neměly dotknout regionů, ve kterých aktuálně platí přísnější bezpečnostní opatření. Blatný nevyloučil, že se ještě může situace změnit, ministerstvo zatím ale s takovou variantou nepracuje.

