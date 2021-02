O rozvolnění se rozhodne v pátek! Babiš chce uzavřít dohodu s občany

Premiér Andrej Babiš ve středu promluvil o plánovaném rozvolnění opatření proti koronaviru. Jednat o tom bude vláda v pátek 19. února od 7 hodin.



Babiš se otevření obchodů nebrání. Důležité podle něj ale bude, aby veřejnost spolupracovala. "Jsou tady názory, že uvolňovat například obchody je naprosté šílenství, protože tady podle různých průzkumů máme 50 % občanů, kteří opatření nedodržují," řekl premiér.



Lidé by tak měli sami převzít zodpovědnost a dodržovat přísná pravidla. "Otázka je, jestli při přísných epidemických opatřeních by byli občané ochotni jít na takovou celospolečenskou dohodu. Kdyby se řeklo: Pojďte to teď všechno dodržovat a my obchody teda rozvolníme," myslí si premiér.

Podobně mluvil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Bude to na nás všech, na podnikatelích, na návštěvnících obchodů, na všech. Nesmí to být pojato jako rozvolňování. Je to jakýsi přístup občanské společnosti, nás všech k tomu. Chceme něco, udělejme proto něco. Bude na nás všech, jestli se takhle dohodneme, že budeme každý dělat něco pro to, aby nedošlo ke zhoršení situace," řekl ministr.

Anketa Kdo by měl nést zodpovědnost za otevření obchodů? Vláda, má na to odborníky 14 87 hlasů Občané, mají se chovat zodpovědně 86 550 hlasů Hlasovalo 637 lidí.



Babiš chce ale o návrhu ještě jednat. "Musí proběhnout debata na vládě i s opozicí a pak řekneme jak dál. Protože kritizovat opatření a zároveň je nedodržovat není řešení," dodal Babiš.

Experti před rozvolňováním varují. Proti je jak evoluční biolog Jaroslav Flegr, tak exministr zdravotnictví Roman Prymula. Co by podle nich měla vláda dělat, si můžete přečíst v tomto článku.

S návrhem na postupné uvolnění přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Otevírání obchodů by mohlo začít už 22. února. S návrhem v úterý souhlasila i rada pro zdravotní rizika, která má ale podmínku týkající se nošení respirátorů.

"Po dohodě na Radě vlády pro zdravotní rizika je návrh přijatelný, a to za předpokladu, že personál obchodů bude povinně používat respirátory na bázi FFP2, do osvěty zapojíme rovněž obchodní centra," oznámil v úterý ministr Havlíček.

Celé vyjádření premiéra Andreje Babiše si můžete poslechnout sami: