Arenberger popsal, jak to bude s kontrolami u kadeřníka a v dalších službách

Hlavními body pátečního tiskového brífinku ministerstva zdravotnictví jsou vývoj epidemiologické situace, očkovací strategie, testování a plán obnovování.

Na brínku Arenberger uvedl, že ve věkové skupině 80 let a více má aplikovanou alespoň jednu dávku 73,3 procenta lidí, dokončené očkování má téměř 55 procent lidí. Ve věkové skupině nad 70 let má jednu dávku 70 procent lidí, obě 32 procent. Ve věkové skupině 65 až 69 let má jednu dávku 45 procent.

Na brífinku se také objevily informace ke kontroverznímu požadavku na kontrolu očkování a testování ve službách. "Hygienická služba požaduje minimální podmínky. Představte si kadeřnici, která si vede diář, zapíše si paní Novákovou, paní Nováková jistě předem zavolala, tak je tam i číslo, kadeřnice si zapíše, kdo paní Novákovou česal, v tom případě nám to stačí. Nejsou tam žádná osobní data, jsou tam jen věci, které si provozovatel vede. Pokud dojde k onemocnění, aby při trasování bylo možné zavolat, kdo tam byl ze zákazníků," vysvětlil Arenberger.

"Pro služby byly nachystány a uvedeny některé podmínky, které musí služby splňovat, tedy jeden na jednoho, což znamená například jedna masérka, jedna zákaznice. Když má ale někdo v kadeřnictví 10 křesel, neznamená to, že tam bude jen jedna zákaznice a jedna kadeřnice. Křesla budou minimálně dva metry od sebe a jsou tam i další podmínky, jako plocha na jednoho občana. Kadeřnice musí pracovat v respirátorech, pokud to bude třeba, zákaznice si ho může sundat, pokud to ale situace dovolí, tak obě musí mít respirátor," přiblížila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Zásadní je také dezinfekce a uklízení prostor. Kontrolovat se ohledně výsledků testování či potvrzení o očkování budou jen zákazníci, kteří budou zrovna obsluhováni. Kontrolovat se budou diáře se zákazníky, podrobnější informace ale bude předložit jen při podezření na šíření nemoci v daném zařízení. Na kontrolách bude hygiena spolupracovat s Českou obchodní inspekcí (ČOI) a s živnostenským úřadem.

Zodpovědnost i za zákazníky budou mít provozovatelé. To znamená, že pokud se u kadeřnice objeví zákaznice bez potvrzení o testu, pokutovaná bude živnostnice. Pokuty mohou jít až do statisíců korun.

Od reportérky TV Nova Lindy Nguyenové padl také dotaz oheldně zahrádek u hospod. Tam se totiž i přes zákaz někdy shlukují lidé.

"Zahrádky jsou zatím ve čtvrtém balíčku, kde si myslíme. Chceme postupovat dle doporučení epidemiologických expertů a nastavujeme ta pravidla podle nich, a nikoliv podle toho, že když se to někde děje a my nemáme zmapováno, jestli se to děje úplně všude, nebo jen v 10 procentech případů, tak chceme vycházet z těchto pravidel," reagoval Arenberger.



Podle aktuálních informací přibylo ve čtvrtek 2216 případů koronaviru. V současnosti jsou na tom nejhůře okresy na jihu a jihovýchodě republiky. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.



Tiskový brífink začíná ve 13:00, přímý přenos můžete sledovat v tomto článku.