Mladíka drsně vyvedla z letadla policie, chtěl si jen přesednout

Dvacetiletý Rafik Boutiche z Velké Británie byl se svým přítelem Islamem Fessihem na dovolené v Portugalsku. Domů se vraceli ve středu letadlem se společností Ryanair. Jejich návrat však skončil vyhozením z letadla.

Jelikož Boutiche dostal místo daleko od svého přítele, chtěl si přesednout na volné sedadlo vedle něho. To se však nemělo líbit jedné z letušek.

"Právě teď nevěřím vlastním očím. Můj kluk byl rasově profilovaný (pozn. red. - předsudek kvůli rase) a zaútočili na něj na cestě domů. Bylo tam volné sedadlo vedle mě, ale letuška nechtěla, aby tam seděl. Obvinila ho, že jí udeřil…," napsal Fessih na svém twitteru.

I cant believe my eyes right now, my boy was racially profiled and attacked on our flight on our way home ; there was a free seat next to me but the air hostess refused to let him sit there and accused him of punching her when the whole plane has his side. @Ryanair #justice pic.twitter.com/uaI9L3bn9z