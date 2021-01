Na novou mutaci PES nestačí. Potřebujeme stupeň 6, říká jeho autor

Pátý stupeň nestačí, potřebujeme přísnější šestku. Takhle reaguje Jan Kulveit, spoluautor systému PES, na potvrzení výskytu britské mutace koronaviru v Česku.

Vědec působící na univerzitě v Oxfordu varuje před výrazným zrychlením šířením nákazy, pokud by se na mutaci nereagovalo. "Osobně zatím jako hrubý odhad v modelech používám multiplikativní nárůst o zhruba 50 procent. To si lze ilustrativně představit tak, že až nová mutace převládne, za opatření páté úrovně systému PES by se mohla epidemie šířit i tak rychle, jako počátkem října 2020," upozornil Kulveit.

Podle není systém PES mutaci uzpůsoben, připraven na ni není ani index rizika a příslušná opatření.

"Ani úroveň 5 nemusí stačit na to, aby britskou verzi brzdila. Je vhodné se zamyslet jak PES 5 upravit tak, aby více brzdil, například tlakem na testování a home office ve firmách. Také by bylo třeba připravit úroveň PES 6," napsal český vědec.

Rzn patn zprvy I. K novm mutacm: Nejsem imunolog ani virolog, tak se na vc dvm z trochu abstraktnho... Zveejnil(a) Jan Kulveit dne ter 19. ledna 2021

Kulveit už na začátku loňského prosince kritizoval vládu za to, že údajně ohýbá čísla a systém PES pak nefunguje správně. Přístup ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přirovnal k rozbitému tachometru, který ukazuje nižší než skutečnou rychlost.

Resort zdravotnictví bez ohledu na Kulveitův příspěvek skutečně připravuje novou podobu protiepidemického systému. Tabulku se podařilo redakci TV Nova a TN.cz exkluzivně získat, podívat se na ni můžete tady. Stupně pohotovosti se budou odvíjet od počtu hospitalizovaných s covidem, změny se dotknout rovněž sportu, kultury nebo menších restaurací.

Index PES po několika dnech stoupl, počet mrtvých se blíží k 15 tisícům. Podívejte se na reportáž TV Nova: