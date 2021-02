Na skladech se zbytečně válí vakcíny, tvrdí praktici. "Je to lež!" říká premiér

Na skladech se prý povaluje nevyužitých 180 tisíc dávek vakcíny. Tvrdí to sdružení Mladí praktici, které se na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátilo s dopisem. V něm předsedu vlády vyzývají, aby distribuci vakcín buď urychlil, nebo ji přenechal praktikům, kteří je rozvezou sami.

Mladé praktiky dle jejich vyjádření v dopise pro premiéra šokovalo množství očkovacích dávek, které zatím zůstávají ladem. Má jich být více než 180 tisíc.

"My, kteří jsme každodenně konfrontováni se zdravotními problémy našich pacientů spojenými s pandemií a kteří jsme zvyklí bojovat za každý jednotlivý život, naprosto nechápeme, jak mohlo k této zcela bezprecedentní situaci dojít," bouří se předseda hnutí Vojtěch Mucha.

Premiérovi a zároveň hlavnímu koordinátorovi očkování praktici vytýkají pomalou distribuci, která prý může ohrozit na životě stovky lidí. "Jestliže není stát pod vaším vedením schopen vakcíny dostat k lidem, kteří je potřebují, nabízíme, že si je rozvezeme a v rychlém sledu i naočkujeme sami," vyzývá Babiše Mucha.

Premiér Babiš ale jakékoli nevyužité vakcíny popřel. "To je absolutní lež. Žádné vakcíny na skladech nejsou a žádný takový dopis není. Já nevím, kdo jsou ti Mladí praktici. Všechny vakcíny jsou vydistribuované a jsou na očkovacích místech. Nevím, kdo to rozšiřuje, tenhle nesmysl. Pokud mají očkovat druhou dávku, tak samozřejmě tyhle dávky jsou připravené na druhou dávku, ale žádných 180 tisíc vakcín na skladech není, je to nesmysl," vyjádřil se pro TN.cz.

Podle informací, které TN.cz sdružení praktiků předložilo, by mělo být z více než 582 tisíc dávek vakcíny Pfizer-BioNTech vyočkováno pouze necelých 459 tisíc. Z 44 tisíc dávek Moderny mělo být vyočkováno jen 22 tisíc a v případě AstryZenecy pouze zhruba 2700 z 40 800 dávek vakcín. Taková čísla premiér Babiš popřel.

Naopak tvrdí, že 86 % očkovacích dodávek dostupných v Česku už bylo vyočkováno a ty zbylé jsou pouze záloha na druhou dávku.

"U Pfizeru stále jedeme na doraz, ta očkovací místa okamžitě očkujou a čekají na další dodávku. U Moderny ze 44 tisíc jsme vypotřebovali 24 tisíc a část si nechávají na druhou dávku, protože Moderna je nespolehlivá a už nám dvakrát krátila dodávky a nedodávala načas. Astra Zeneca, očkovací látka dorazila 8. února, a to jen do třech krajů. Šlo o omezení množství dodávek," vyjmenoval premiér.

Jen za čtvrtek byla dle jeho slov naočkovaná více jak třetina z dosavadního počtu očkovaných. Připomněl také, že některé kraje neočkují o víkendech. Očkuje se prý 16 až 20 tisíc lidí denně, což podle hlavního koordinátora očkování odpovídá počtu dodaných vakcín. Část dodávek AstraZeneca prý půjde na přednostní očkování zaměstnanců ve školství.

Za zmatek kolem očkování podle Babiše může i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Všechno je tam, kde má být. Já jsem stokrát řekl ministrovi, ať laskavě komunikuje lépe, protože jeho PR komunikace a jeho kolegové stojí za prd," shrnul premiér.

Na počtu očkovaných závisí i vytvoření tzv. kolektivní imunity. Podrobnosti se dozvíte v reportáži TV Nova: