Na vyšší rodičák mají šanci všechny rodiny, tvrdí lidovci. Návod, jak na to

Lidovci zveřejnili návod na to, jak se nepřipravit o šanci dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek, přestože už jste ten původní vyčerpali. To, zda ho opravdu dostanete, ale záleží až na rozhodnutí Ústavního soudu. K němu se chystají podat stížnost senátoři KDU-ČSL a nezávislí.

Rodiče, kteří mají doma dítě do čtyř let, ale příspěvek už vyčerpali, se nemají podle senátorů nechat odradit. Lidovci ve spolupráci s advokátem Ondřejem Stravou připravili podrobný návod, podle kterého by mohly i tyto rodiny získat šanci na navýšení.

Lidé si podle právníka mají podat písemnou žádost o rodičák na příslušné pobočce Úřadu práce. Stihnout to musí do chvíle, kdy jejich nejmladší dítě dovrší věku čtyř let. Vaši žádost podle advokáta nemůže úřad odmítnout, přestože ví, že ji následně zamítne. Máte na ní proto trvat.

Právě písemné zamítnutí bude podle Stravy důležité pro další postup. Vše ale bude záležet na rozhodnutí Ústavního soudu, ke kterému připravují lidovečtí a nezávislí senátoři ústavní stížnost. "Máme v plánu ji podat hned počátkem roku 2020," sdělil senátor Lumír Kantor.

Senátoři tak upozorňují rodiny, kterých se to týká, aby se nevzdávaly předčasně a podaly si žádost co nejdříve. "Než Ústavní soud rozhodne, dovrší tisíce dětí věku čtyř let, a bez podání patřičné žádosti by rodiče mohli o navýšení přijít úplně," řekla Petra Bořilová Linhartová z iniciativy #Takepecujeme.

Podrobný návod, jak se nepřipravit o šanci na navýšení rodičáku, zveřejnili lidovci zde.

Od Nového roku se rodičovský příspěvek zvýšil na 300 tisíc korun pro rodiče jednoho novorozence a na 450 tisíc korun pro rodiče vícerčat. Kromě rodin s čerstvě narozeným miminkem na něj dosáhnou i ty, které mají doma dítě do čtyř let věku a příspěvek ještě nevyčerpaly.

Rodiče, kteří už před lednem vybrali celou dávku, tak mají smůlu. Lidovečtí a nezávislí senátoři to považují za diskriminační, proto se rozhodli podat zmíněnou ústavní stížnost. Žádosti o rodičovský příspěvek mohou lidé Úřadům práce posílat už od 2. ledna.

Podívejte se na reportáž o zvýšení rodičovského příspěvku: