Napětí v Bělorusku řeší špičky EU, Lukašenko žene k hranicím vojáky!

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko na stupňující se nátlak odpovídá ostrou rétorikou a nadále mobilizuje armádu u hranic s Evropskou unií.

"Představitelé západních zemí, kteří ani nevědí, kde Bělorusko je, nám mluví do toho, co se tady děje. Díky bohu, že jsme na to zareagovali a rozmístili jsme bojové jednotky na naší západní hranici," hřímá Lukašenko.

Běloruské ministerstvo vnitra už potvrdilo třetí oběť z řad demonstrantů. Proti těm hlavně během prvních dnů nepokojů pořádkové síly tvrdě zasáhly. Opozice mluví o tom, že už je unavená z násilí, které režim vyvíjí a je připravena jednat se všemi možnými partnery.

"Chci všechny ujistit, že s partnery budeme udržovat prospěšné, pragmatické a transparentní vztahy. V tuto chvíli jsme ochotni jednat s Ruskem, Ukrajinou i zeměmi Evropské unie," ubezpečila zástupkyně opozice Maria Kolesniková.

K mohutným protestům, které zachvátily celou zemi, se v¨úterý přidali i zaměstnanci jedné z největších továren na traktory v zemi. Právě o průmysl a zemědělství Lukašenko dřív svůj režim opíral.

A sociálními sítěmi se rychle šíří i vzkaz, ve kterém Lukašenkovi pohrozil dokonce legendární akční hrdina Chuck Norris. "Mám tady vzkaz pro švába Sašu. Víš, že když loupu cibuli, cibule brečí. Když nepřestaneš dělat to, co děláš, přijdu si pro tebe a rozbrečím tě," slíbil herec s odkazem na jeden z mnoha vtipů, které o něm kolují.