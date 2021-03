Nejde o znalosti, ale duševní zdraví. Babiš dál trvá na úřední maturitě

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) znovu prosazuje úřední maturitu pro všechny středoškoláky. Ti by pak nemuseli skládat zkoušku a známky by se jim zprůměrovaly. A to i přesto, že ministr školství Robert Plaga (za ANO) s tím nesouhlasí a už představil konkrétní plán, jak letos maturity proběhnou. Podle Babiše nejsou důležité znalosti, ale duševní zdraví.

Babiš i nadále prosazuje úřední maturity, i když jeho nápad už na začátku března odmítl ministr školství Plaga. Podle premiéra je v ohrožení duševní zdraví studentů, kteří se už rok učí z domova.

"Zkusme do toho zapojit lidskost, vnímejme jejich situaci. Já samozřejmě budu bojovat za úřední maturitu dál. Funguje to v jiných zemích Evropské unie, proč by to nemohlo fungovat u nás? Pokuste se pochopit, proč to dělám," řekl Babiš ve svém pravidelném nedělním hlášení.

Předseda vlády konstatoval, že žáci a studenti nezvládají zátěž výuky na dálku. Zmínil i případy starších dětí, které se musejí učit s mladšími sourozenci, protože na to rodiče nemají čas. "Objektivně zhoršené podmínky na přípravu na zkoušky jsou příčinou vážných úzkostných onemocnění," uvedl.

Během pandemie prý nejsou znalosti tím nejdůležitějším. "Nedokážu pochopit, když je možnost žákům ulevit a zohlednit složitou situaci, proč to tak neuděláme. Proč pořád lpíme na výkonu. Na vykonání maturitní zkoušky, probrání učiva celého ročníku. Tady jde o víc než znalosti a dovednosti dětí, tady jde o duševní zdraví celé jedné generace. A my můžeme ulevit udělením úřední maturity alespoň malé části z nich," uzavřel Babiš.

Premiér proti ministrovi

Úřední maturitu poprvé navrhoval začátkem března. Když s tím ministr školství nesouhlasil, přišel s nápadem, že by si studenti mohli vybrat mezi zkouškou a známkami podle průměru za celé studium.

Nakonec se s Plagou domluvili, že studentům zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost, anebo vypomáhají dobrovolně, se úředně uznají alespoň didaktické testy. Ústní zkouška z českého i cizího jazyka bude dobrovolná pro všechny. A praktické zkoušky se prodlužují do 27. srpna. Letošní maturitanti už s těmito podmínkami počítají.

Po bezmála třech týdnech je zase všechno jinak. "Jsem urputnej," prohlásil o sobě v souvislosti s úředními maturitami Babiš. Jestli chce znovu jednat s Plagou, premiér neřekl. Tem mu ale už před měsícem vzkázal, že podoba maturity spadá do kompetencí ministerstva školství.

