Nemáte na nájem kvůli koronaviru? Neskončíte na ulici, schválila vláda

Vláda se rozhodla pomoci lidem, kteří se kvůli epidemii koronaviru a mimořádným opatřením dostali do tíživé finanční situace a hrozí jim, že nebudou mít na nájemné. Majitelé bytů jim nebudou moct dát výpověď z nájmu jen kvůli tomu.

"Uvědomujeme si, že na mnohé nájemníky dnes dopadá situace velmi citelně a ohrožuje je to v jistotě bydlení. Proto se snažíme přijmout taková opatření, která je posílí. Náš návrh předpokládá například omezení možnosti výpovědi nájmů, pokud lidé nebudou moci nájem uhradit," popsala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Návrh počítá s tím, že majitelé bytů nebudou moct s nájemníky ukončit smlouvu jen kvůli tomu, že nájem neposlali včas. Ale má to jasně daná pravidla.

"Prodlení ale muselo vzniknout nyní a to převážně v důsledku mimořádných opatření, které nájemci znemožnily nebo ztížily nájemné zaplatit. Ministerstvo pro místní rozvoj současně prodloužilo dobu splácení pohledávek na nájemném, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření," uvedl resort v tiskové zprávě. Dlužnou částku by tak lidé měli splácet až do konce května příštího roku.

Další opatření vychází vstříc pronajímatelům. "Prodlužuje jim lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor. Důvodem je předpoklad, že řada dodavatelů služeb nebude schopna dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování, čímž by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků, které je podle zákona poměrně značně sankcionováno," píše také ministerstvo.

Navržené změny ještě musí samozřejmě schválit Parlament a podepsat prezident.