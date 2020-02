České děti s rakovinou prosí o roušky! Kvůli viru jich je nedostatek

Vlna obav z nákazy novým koronavirem Covid-19 skokově zvedla zájem o ochranné roušky, které nyní chybí i v českých lékárnách. Doplácejí na to mnozí pacienti, jejichž život na nich může být závislý.

Každodenně je potřebují například pacienti s onkologickými problémy. Potíže získat dostatek hygienických pomůcek nyní řeší doslova každý den. Jakmile na nějaké narazí, berou všechny. Pokud by se totiž pacient s oslabenou imunitou ocitl bez jejich ochrany, mohlo by to zásadně ztížit jeho zdravotní stav, což by mohlo mít i fatální následky.

O pomoc volá i Nadační fond Šance onkoláčkům, který se stará o dětské onkologické pacienty. O svých potížích se podělili s fanoušky na sociálních sítích. I ti se zapojili do pomoci a pídí se v lékárnách po všem, co by mohlo ohrožené děti chránit. Jenže zásoby se tenčí a rodiče malých marodů obchází strach.

"Takovou situaci jsme ještě nezažili. Každý den se na nás obrací čím dál více zoufalých rodičů, kteří nemohou roušky nikde sehnat. Jenže už i naše zásoby se tenčí a brzy nebudeme mít co posílat," postěžovala si na nepříjemnou situaci zakladatelka nadačního fondu Lenka Klasnová.

Jejich organizace má v registru kolem tří tisíc dětských pacientů, kterým pomáhají s mnoha potížemi, se kterými se každodenně potýkají. V posledních týdnech jsou to převážně právě prosby o roušky. "Dřív nebyl problém poslat jim jich desítky, nyní musíme šetřit a poslat můžeme sotva dvacet pět kusů. Jenže to stačí sotva na měsíc," popsala Lenka Klasnová, která si sama peklem s nemocným synkem prošla.

U malých dětí je situace komplikovanější, protože si na roušky sahají, častěji je ušpiní, nebo je poničí ve snaze si je z obličeje strhnout. Jenže bez nich by musely být v naprosté izolaci. Nevinné zakašlání dalších členů rodiny pro ně totiž představuje obrovské nebezpečí.

"Prožíváme teď velký stres a obavy, ale zároveň je i vzájemná solidarita mnohem silnější. I maminky nemocných dětí, které mají alespoň nějaké zásoby, teď roušky posílají těm, kterým nezbývá už vůbec nic," pospala náladu v komunitě rodičů nemocných dětí Klasnová.

Pokud můžete pomoci i vy, protože máte doma zásobu nevyužitých roušek nebo víte, že u vás v lékárně ještě jsou, fond onkoláčků ocení každý dar. "Můžete zásilku poslat rovnou k nám, nebo nám napište, co a kolik nám toho můžete poskytnout, můžeme vás propojit přímo s potřebnými rodinami ve vašem okolí," žádá Klasnová.

Obavy ještě zvýšilo potvrzení nákazy v Itálii, Chorvatsku a pravděpodobně i v sousedním Rakousku, což jen zvyšuje riziko, že brzy se nemoc potvrdí i u nás. To by mohlo opět zvednout masový zájem veřejnosti o nákup roušek a potíže onkologických pacientů by se tak ještě prohloubily.

Roušek v Česku je přitom nedostatek. "V loňském roce jsme prodali kolem 700 000 roušek, pro letošní rok jsme tak počítali s 750 000 ochranných pomůcek. Nanovlákno si vyrábíme sami v Čechách, ale masky jako takové se kompletují v Číně, jsou tam na to největší machři," vysvětlila Jana Zimová, spolumajitelka společnosti Respilon, která na tuzemský trh ochranné pomůcky dodává. Masky sice mají, ale zamčené v čínských skladech, ze kterých se kvůli nefungující logistice zřejmě jen tak nedostanou.

"Naštěstí jsme ve snaze naši produkci navýšit začali již vloni spolupracovat s jednou izraelskou firmou, se kterou vyvíjíme zcela nový typ roušky. Původně měl přijít na trh koncem letošního roku, děláme ale maximum pro to, aby to bylo mnohem dříve. Zhruba během dvou týdnů bychom měli mít v ruce první prototypy a do konce března byl měl být nový typ masek z této spolupráce na českém trhu," vysvětlila Jana Zimová.

Nové masky budou vylepšené o jednu ochrannou vrstvu navíc. Kromě samotného nanovlákna, které zajišťuje ochranu v současném typu roušek, přibude vrstva s oxidem mědi, který okamžitě usmrcuje viry a bakterie. "Díky tomu jsou roušky vhodné i pro opakované použití a nevzniká tolik odpadu," doplnila Zimová.

Společnost Respilon navíc plánuje v budoucnu soustředit výrobu přímo v Čechách. "Situace s koronavirem nás donutila jednat jinak, poučit se z toho, čím nyní procházíme. Investovali jsme proto do vlastní výrobní linky, kterou bychom měli během dubna otevřít v Brně. Pokud vše půjde, jak má, od května budeme schopni vyrábět dva miliony kusů roušek, do budoucna i více," prozradila Zimová k dalšímu směrování firmy.

Minimálně do března, kdy se objeví nové roušky s oxidem mědi, ale dostatek roušek mít nebudou. Obavy ale veřejnost mít nemusí. Jednorázové roušky mohou suplovat například 3M respirátory. "Poptávku dokážeme vykrýt také nabídkou nákrčníků. Ty vyrábíme v Česku, v Polsku a na Slovensku, dokážeme tedy pružněji reagovat na situaci na trhu. Nákrčníky mají stejný filtr jako respirační masky, zachytí tedy 99,9 % nebezpečných částic a mikroorganismů přenášených vzduchem. Fondu Šance onkoláčkům jsme před časem poslali 130 kusů těchto nákrčníků pro ty, kterým už se nedostávají jednorázové roušky," dodala Jana Zimová. Výhodou nákrčníků je, že se dají používat opakovaně.

Obě ženy přesto prosí: pokud můžete, nechte ochranné pomůcky těm, kdo je skutečně potřebují. Nový koronavirus vyvolává obavy právě proto, že je nový, ve skutečnosti ale není pro většinu lidí tak nebezpečný. Podobá se viru chřipky, kterou většina lidí během pár dní vyleží a je zase fit. Skutečnou ochranu tak potřebují především malé děti, senioři a dlouhodobě a vážně nemocní pacienti s oslabenou imunitou. "Zdravým jedincům bych před zbytečnou panikou radila dodržovat základní principy hygieny, případně zvážit cestování," dodala Zimová.