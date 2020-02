Nestáhli jste si nebezpečné aplikace? Mohou vás připravit o peníze

Klikací malware je podle odborníků na kyberbezpečnost stále větší hrozbu. Klikací malware BearClod byl nedávno odhalen ve 47 nových aplikacích na Google Play, přičemž uživatelé tyto aplikace stáhli více než 78milionkrát. Následně byl odhalen také nový klikací malware Haken, který experti nalezli v 8 aplikacích s celkem více než 50 000 staženími.

Výzkumný tým Check Point Research objevil na Google Play také nový klikací malware Joker. Cílem této hrozby je infikovat co nejvíce zařízení, která budou klikáním generovat nelegitimní příjmy. Klikací malware může převzít kontrolu nad zařízením a kliknou na cokoli, co se objeví na obrazovce mobilního zařízení, od reklam a pracovních e-mailů až po konverzace na sociálních sítích a jakákoli data uložená v zařízení. Malware by tak mohl například uživatele bez jeho vědomí přihlásit k odběru prémiových služeb.

V posledních několika měsících se Joker opakovaně objevuje v obchodě Google Play a vždy v několika aplikacích najednou. Téměř každý týden se podařilo tomuto škodlivému kódu proniknout do oficiálního obchodu a odtamtud infikovat mobilní zařízení uživatelů. Check Point Research například na Google Play nedávno objevil čtyři další napadené aplikace s celkem více než 130 000 staženími. Společnost Google již nebezpečné aplikace z Google Play odstranila.

Napadené aplikace najdete v naší galerii. Jde o aplikace Compass, ve které byl nalezen malware Haken, v aplikacích Homely Wallpaper, Landscape Camera a Flowery Photo Editor byl pak malware Joker.

GALERIE: Aplikace napadené nebezpečným malwarem

Pokud máte podezření, že ve svém zařízení můžete mít některou z těchto infikovaných aplikací, pak doporučujeme následující postup:

1) Odinstalujte infikovanou aplikaci ze zařízení



2) Zkontrolujte si své účty za mobilní služby a bankovní účty a ověřte si, že jste se nepřihlásili k odběru nějaké nechtěné služby, případně službu odhlaste.



3) Nainstalujte si pokročilé bezpečnostní řešení, například SandBlast Mobile nebo ZoneAlarm Mobile Security, které vás ochrání před mobilními hrozbami a kyberútoky.